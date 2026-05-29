Slušaj vest

Naša pevačica koja, inače, peva u Skadarliji, a javnosti poznata i po učešću u "Zadruzi", Viven Kurtović, angažovala se u duhu pravoslavlja.

Naime, ona je pakovala trakice osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice koje vernici dobijaju kada dolaze u Hram Svetog Save kako bi se poklonili jednoj od najzbnačajnijih hrišćanskih relikcija.

Vivien se zbog toga oglasila snimkom na Instagramu.

1/4 Vidi galeriju Viven Kurtović pakuje trakice osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice Foto: Printscreen Instagram

- Pakovanje Pojasa Presvete Bogorodice, koji je stigao direktno sa Hilandara. Vidimo se - rekla je ona.

Podsetimo, veliki broj vernika i dalje, u nepreglednim kolonama, čeka da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save. Prema nezvaničnim saznjima, do sada je podeljeno oko 200.000 tračica, od 300.000 koliko je stiglo u Srbiju.

Inače, zbog velikog interesovanja vernika, iguman manastira Vatoped, odlučio je daproduži ostanak pojasa i da on u Beogradu bude do 5. juna.

Hrani se u javnoj kuhinji

Osim što se pokazala kao vernica, pevačica Vivien Kurtović je izuzetno humana, budući da pomaže socijalno ugroženim ljudima, priprema im hranu, čisti i služi u Versko dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve.

Foto: Printscreen Instagram

Nije samo spremna da pruži pomoć najugroženijm grupama, ona takođe jede istu hranu koju sprema za beskućnike i prehranjuje se u javnoj kuhinji.

Viven nije samo pevačica, već simbol noćnog života Skadarlije. Pored toga, javnosti je poznata i kao violinistkinja, ali i bivša rijaliti učesnica. Ona preko dana obuče kecelju i bavi se humanitarnim delima.

1/7 Vidi galeriju Vivien Kurtović Foto: Printscreen RED tv, Printscreen, Antonio Anhel/ATA Images

- Evo me u Verskom dobrotvornom starateljstvu. Imamo obroke za gladne, kupanje, frizera, garderobu, ja sam i sama donator VDS-u. Sad spremamo za Vaskrs 100.000 jaja, tako da će građani koji spavaju na ulici doći u VDS da jedu - rekla je Vivien i dodala:

- Ja dođem ovde da pomognem od srca, imam slobodno vreme da dođem ovde, da volontiram i pomognem, kad završim uzmem da jedem - iskrena je.

Pevačica je rekla da dosta javnih ličnosti donira VDS-u, a potom je objasnila i na koji način ona pomaže socijalno ugroženim ljudima.

- Poslužujem hranu, slažem garderobu, čistim, perem sudove, sečem kupus - ispričala je Vivian za "Pravo lice estrade".

BONUS video: