Muzičar Goran Bregović, osim uspešnom karijerom, može se pohvaliti i da je otac četiri ćerke. On i supruga Dženana Sudžuk su u braku dobili Emu, Unu i Lulu, međutim on ima i ćerku iz nekadašnje ljubavi iz mladosti.

Njegove tri naslednice su odrasle u Francuskoj, a danas su različitih veroispovesti i međusobno razogvaraju najčešće na francuskom jeziku. Na taj način, svoju porodicu čine bogatom različitim kulturama.

Bregovićeve naslednice koje ima sa sadašnjom suprugom nisu odrasle na Balkanu. Završile su strane škole, pa je to uticalo na njihovu primarnu komunikaciju koja se odvija, kako smo rekli, na francuskom.

Iako ne žive na ovom području, one sa zadovoljstvom posećuju Balkan i slušaju muziku sa ovih prostora koju, u šali, zovu zanimljivim imenom.

Različite religije u istoj porodici

- One su Francuskinje, tu nema pomoći. Između sebe pričaju francuski, odgojene su tamo, završile su francuske škole… - rekao je Bregović, pa se osvrnuo na njihovo vreme provedeno ovde, ali i otkrio kako zovu našu muziku.

- Znam da im se svidelo par puta. Mislim da se dobro zabavljaju ovde. Vole, kad su ovde, one prave te žurke sa našim narodnjacima. One to zovu 'seljana', ali uživaju - priznao je muzičar.

Goran je po ocu Hrvat, dok je po majci Srbin. Njegova supruga je muslimanka, pa takvim kulturnim nasleđem, muzičar ističe da su sve tri ćerke različite veroispovesti, ističući da su devojke još od detinjstva imale slobodu da same biraju šta će slaviti.

- Moja deca, kada su bila mala, u vreme Bajrama bili muslimani, jer su se tada dobijali pokloni, a za vreme Božića i Uskrsa su bili hrišćani, jer su i tada poklone dobijali. Sada više ne znam šta slave. Mislim da je samo srednja budista - objasnio je on, pa otkrio da li mu to smeta.

- To mi, naravno, ne smeta. Moja deca će biti Francuzi, mada vole dolaziti u naše krajeve i imaju prijateljice ovde, a za suprugu i mene je kasno. Nas dvoje ćemo uvek biti naši. Lečeni naši. Teško je u životu od toga se izlečiti - zaključio je.

Ljubavna priča Gorana i Dženane

Goran i Dženana upoznali su se davne 1977. godine, kada je ona imala svega 16 godina. Njihova duga veza krunisana je romantičnim venčanjem u Parizu 1993. godine, a svedoci na venčanju bili su im reditelj Emir Kusturica i pevačica Amila Sulejmanović. Iako se Dženana decenijama smatra jednom od najlepših žena na prostorima bivše Jugoslavije, ona neguje izrazitu skromnost i ne voli da se hvali svojim izgledom. Uz nju je Bregović uspeo da izgradi miran porodični život.

Svoju skromnost Dženana je najbolje opisala sledećim rečima.

- Ma, kakva lepotica. Ja sam starica. Ali, možete da me pitate kako se osećam kao majka čija je ćerka umetnica - rekla je ona.

Sa druge strane, Bregović je vrlo jasan o tome koliko je brak važan za životni balans čoveka.

- Treba se ženiti. Morate imati nekoga u životu da napravi ravnotežu, da vam život ne pretegne u jednu stranu. Brak i porodica tome služe - zaključio je muzičar.

