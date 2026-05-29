Slušaj vest

Milica Todorović prvi put se pojavila u javnosti nakon što je u februaru ove godine na svet donela sina Bogdana, a povod za njen dolazak bio je koncert koleginice Marije Šerifović.

Milica Todorović u javnosti

1/9 Vidi galeriju Milica Todorović prvi put se pojavila u javnosti nakon što je u februaru ove godine na svet donela sina Bogdana Foto: Nemanja Nikolić

Milica je blistala u crnom odelu, a za medije je kratko rekla:

- Odlično sam, beba je odlično, super sam se snašla kao majka. Prvi put sam kod Mare, obožavam strane pesme kad peva. Bože, što imam tremu. Zapevaću ako mi da mikrofon. Lepo mi je kod kuće, uživam. Vraćam se nastupima. Odvikla sam se i od štikli.

Sina dobila sa oženjenim

Podsetimo, Milica Todorović nedavno se porodila i na svet donela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen.

Haos je nastao kada se oglasila Lj. M., navodna supruga oca Milicinog deteta, tvrdeći da su njih dvoje u braku već 19 godina i da imaju dva sina. Ona je izjavila da joj je suprug tek pre mesec dana saopštio vesti o detetu sa pevačicom.

– Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo – izjavila je Lj. M.žž

Bolno oglašavanje Milice

Pevačica je u izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

1/7 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages



- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.