Naša pevačica koja je poznata po neverovatnom glasu, Marija Šerifović, večeras peva pred prepunim Sava Centrom, a mnogi ljudi iz sveta poznatih došli su da je podrže.

Za Mariju se zna da je kraljica vrhunske atmosfere, pa će ovo definitivno biti jedan od koncerata da pamćenje.

Milica Todorović izašla iz ilegale

Pevačica Milica Todorović, nedavno se porodila, pa duže vreme nije bila prisutna na javnoj sceni. Ona se sada pojavila na koncertu naše zvezde i zasijala u elegantnoj odevnoj kombinaciji.

Milica Todorović prvi put se pojavila u javnosti nakon što je u februaru ove godine na svet donela sina Bogdana Foto: Nemanja Nikolić

Nije skidala osmeh sa lica, a na sebi je imala crno odelo i sveže isfeniranu kosu. Ovom prilikom, pevačica je okupljenim medijima priznala da se odlično snašla kao majka, a sudeći po njenoj veseloj energiji, ta životna uloga joj izuzetno prija.

- Odlično sam, beba je odlično, super sam se snašla kao majka. Prvi put sam kod Mare, obožavam strane pesme kad peva. Bože, što imam tremu. Zapevaću ako mi da mikrofon. Lepo mi je kod kuće, uživam. Vraćam se nastupima. Odvikla sam se i od štikli - rekla je Milica novinarskim ekipama pred koncert.

Danijela Dimitrovska u providnoj majici

Veliku pažnju svih prisutnih dobila je Danijela Dimitrovska koja je ukrala mnoge poglede zbog majice koju je imala na sebi, a koja je bila providna. Ona je sve oduševila svojim izgledom, a među prvima je stigla da prisustvuje ovom lepom i velikom događaju.

Danijela Dimitrovska na koncertu Marije Šerifović Foto: Nemanja Nikolić

Inače, Danijela Dimitrovska pokrenula je novi biznis i ispunila svoj veliki san. Govoreći na Instagramu o tome kako je odlučila da počne da dizajnira cipele po svom ukusu, manekenka se prisetila i teškog perioda kada je ostala bez novca i bila u strahu za egzistenciju.

- Moram da vas vratim unazad nekoliko godina i da vam kažem da sam se samo jedno jutro probudila i shvatila da nemam dinar u džepu, ali doslovno. Takav strah nisam osetila nikad u životu. Imala sam veliku odgovornost, pre svega prema svom detetu.Sve čega se sećam iz tog perioda je prazan novčanik - prisetila se bivša supruga Ognjena Amidžića nedavno, a nakon toga počela je hrabro da korača kroz život, pokrenuvši svoj biznis i boreći se za sebe i svoje dete.

Jovana Pajić zasenila sve

U širokom džinsu i prslukom na kratke rukave pojvila se Jovana Pajić na koncertu i zasenila mnoge.

Jovana Pajić na koncertu Marije Šerifović Foto: Nemanja Nikolić

Inače, Marija Šerifović oduševljena je Balijem, gde je boravila više puta tokom prošle i ove godine, a upravo sa Jovanom Pajić tamo kupuje kuću. Kako je i sama istakla, ona na ovoj dalekoj destinaciji doslovno odmara duh i telo, kao i da joj duša stalno traži Bali.

Kako smo saznali od izvora bliskom pevačici, svoj poslednji boravak u Indoneziji, iskoristila je da poseti nekoliko lokacija za kupovinu kuće na ovom ostrvu. Jedna od ponuđenih joj se posebno dopala.

- Marija je rešila da sebi kupi kuću na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe, kao što mnogo misle. Kako ovo ostrvo ona posećuje nekoliko puta godišnje, jer je tamo našla svoj unutrašnji mir, shvatila je da je najisplativije da kupi nekretninu. Više neće davati velike količine novca na smeštaj, a imaće uvek gde da ode i da se potpuno opusti. Njena bliska prijateljica Jovana, kao i majka Verica, su je potpuno podržali u toj ideji. I one obožavaju Bali. Jedan dan tokom poslednjeg boravka, Jovana i ona su iskoristile da se vide sa agentom za nekretnine i da obiđu nekoliko destinacija - rekao je izvor nedavno.

Majka Verica velika podrška

Osim što je podržava u poduhvatima kupovine nekretnina, Verica Šerifović je velika podrška svojoj ćerki. Naš reporter ju je uslikao veselu i oduševljenu povodom prilike zbog koje je došla.

Foto: Nemanja Nikolić

- Kod tebe me najviše nervira što hoćeš da živim nekim drugačijim životom, da odmaram, da ne kuvam, da ležim po ceo dan. Ja kad ležim bole me leđa, ako se ne dohvatim šerpe i metle i četke to nije moj život - rekla je Verica jednom prilikom Mariji otkrivši kako njih dve inače funkcionišu.

Estrada se sjatila

Budući da je Marija velika zvezda, mnogo ljudi sa javne scene došli su na njen koncert. U galeriji ispod možete pogledati ko je sve bio tu.

Koncert Marije Šerifović Foto: Nemanja Nikolić

Marija digla Sava Centar na noge

Svojim glasom i ogromnim hitovima, vrlo brzo je probudila velike emocije među publikom. Svi uglas pevali su zajedno sa pevačicom, a u galeriji su samo neki od kadrova na kojima se vidi koliko se Marija daje u svom poslu i koliko, čak i preko slika, mogu da se osete čiste emocije.

Marija Šerifović zapevala na svom koncertu Foto: Nemanja Nikolić

Sudeći po reakciji publike i nesvakidašnjoj atmosferi, ovo će definitivno biti koncert o kom će se još dugo pričati.

