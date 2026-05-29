Dve decenije nakon što je preminula pevačica, ali i kraljica romske muzike, Vida Pavlović, njena kuća u Beogradu ostala je napuštena. Kako smo već objavili, njen dom na Voždovcu uskoro će biti srušen.

Ova kuća krije istinu o stravičnom zločinu, a među narodom kruže priče da je reč o ukletoj nepokretnosti.

Krvavi zločin

U domu poznate pevačice se dogodilo ubistvo, a nakon toga su i otpočele zloslutne glasine. Kako su mnogi smatrali da kuću bije loš glas, komšinica Beba je za Blic objasnila kako je do tragičnog zločina i došlo.

- Što se tiče tog ubistva, to su bili neki stanari, pa su se oni napili, potukli i jedan od njih je stradao. Od tada se stalno piše da je ta kuća ukleta - rekla je ona.

- Bilo je ubistvo u ovoj kući, potukli su se, napili i taj dečko je ubijen - rekao im je drugi komšija, naglasivši da on nije primetio da je reč o ukletosti.

Živela sa suprugom

Ona je ovde živela sa svojim suoprugom Stevom, a u sklopu kuće, držala je zatvoreni klub "Romanitar". Međutim, njen život, obeležila je velika tuga.

Podsetimo, Vidine nekadašnje komšije imale su svojevremeno samo reči hvale za pokojnu pevačicu.

Ovako je ona nekad izgledala:

- Tužna je Vidina sudbina. Sa Stevom nije imala dece, mnogo je zbog toga patila. Viđala sam je često, bila je jako prijatna žena. Imala je probleme sa alkoholom i visokim pritiskom, nije vodila računa o sebi, zbog toga je i otišla pre vremena. Steva i ona su tu živeli godinama. Kada su se razveli, on je nastavio da tu živi s njom u kući, ali svako u svom delu. Imali su dobru komunikaciju, nisu se svađali. To je mnogima tada bilo čudno, ali to je bila njihova odluka. Zajedno su i nastupali. Kasnije je on otišao od nje, ponovo se oženio, tako da je ona ostala na kraju sama - rekla je za Kurir svojevremeno ljubazna komšinica.

Rušenje i novi investitori

Kada je pevačica preminula, kuća je prodata, a u njoj niko godinama ne živi. Kako su komšije potvrdile, investitor koji je kupio ovaj objekat, planira da ga sruši.

19 GODINA OD SMRTI VIDE PAVLOVIĆ: Ekipa Kurir televizije posetila kraj u kojem je živela pevačica, evo šta su rekle komšije

Iako pevačica više nije sa nama, ona je svima ostala u lepom sećanju, a uspomena na Vidu živi i dalje. Takođe, podsećamo, komšije se sećaju da su kod pevačice u kuću redovno dolazile legende narodne muzike, među njima Šaban Šaulić i Cune Gojković, pa su svi u ulici imali besplatan koncert, a to je nešto što će sigurno dugo pamtiti.

