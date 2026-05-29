Slušaj vest

Pevačica Milica Ristić pre dve godine stavila je tačku na brak sa vaterpolistom Nikolom Rađenom, a danas uživa u novom životnom poglavlju i iščekivanju prinove sa novim partnerom.

Milica je nedavno putem društvenih mreža otkrila da je ponovo u drugom stanju, dok iz braka sa Rađenom već ima sina. Pevačica ne krije koliko uživa u trudnoći, pa sa pratiocima često deli trenutke iz svakodnevice.

1/4 Vidi galeriju Pevačica Milica Ristić pre dve godine razvela se od vaterpoliste Nikole Rađena, a sada čeka dete sa novim izabranikom, te je pokazala kako izgleda u trudnoći. Foto: Printscreen

Ovoga puta pokazala je da je veoma aktivna trudnica, a pažnju je privukla elegantnim izdanjem, pozirala je u dugoj crnoj haljini sa prorezom na stomaku, ističući trudnički stomak i vitku figuru.

O Rađenu

Podsetimo, Milica je nedavno govorila o bivšem suprugu, rekavši da najviše komuniciraju oko deteta.

- Mi smo roditelji pre svega i gledamo da budemo našem detetu najbolji mogući na svetu. Tako da mislim da sve ostalo treba da bude sa strane - rekla je ona.

Ko je novi partner?

Iako je njenog novog izabranika prodica dobro prihvatila, Ristićka nije želela da otkriva identitet, ali je nešto o njemu ipak ispričala.

- Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve - rekla je.

Varala Rađena

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Milica Ristić toliko je bila zaljubljena u Stefana Milojevića da je tokom braka s bivšim vaterpolistom na sve načine zavaravala trag kako bi se tajno viđala sa MMA borcem.

Ovako su izgledali na venčanju:

1/8 Vidi galeriju Nikola Rađen i Milica Ristić na venčanju Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

- Stefan je bio na nastupima gde god da je ona pevala. Obasipao bi je pažnjom, a naročito bakšišom. Malo-pomalo, ušla je u njegovo društvo i onda je govorila mužu kako ide da radi, a u stvari je putovala s njim. Konkretno, izmislila bi nastup u Nemačkoj, a viđena je u avionu za Španiju s njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja. Svi ga već zovu Miličinim dečkom. Nikola se totalno povukao, odmah joj je rekao da želi razvod. Interesuju ga samo posao i deca - ispriča je sagovornik za Kurir svojevremeno.