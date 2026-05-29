Naša pevačica Milica Todorović je govorila o susretu sa Novakom Đokovićem i tada objasnila koliko joj je on zapravo pomogao.

Pevačica se svojevremeno prisetila saveta koji je dobila od našeg najboljeg tenisera.

Priznavši da ju je oduvek zanimao duhovni razvoj, pevačica je priznala da se borila sa svojim emocijama, ali o tome je govorila i sa Novakom.

- Mislim da nikada nije kasno da se nauči nešto novo, mene je oduvek kopkalo taj duhovni razvoj, zanima me zašto se dešava sve ovo oko nas. Kao na primer, zašto su ljudi pomalo zli?! Ja radim na tome da je meni bitno da sam ja u miru sa samom sobom i to je najveće bogatstvo. Ja sam i sa Novakom mnogo puta pričala o tome, pitala sam ga: "Kako brate mili?". Toliko mi je divnih saveta dao, prosto je neverovatan taj njegov mentalni sklop, toliko je godinama radio da ne može ništa da ga omete... Meni je drago da sam izašla u javnost da kažem da imam problem, da nije sramota da imaš problem i da ideš kod psihoterapeuta. Više mi je bio pun kofer svega, ali volim što sam rekla javno da se malo ova nacija...Licemerni smo. Svi se nešto prave ludi, kao: "Ja sam super", a ovamo nešto drugo - počela je Milica, a potom nastavila.

- Prošle godine sam otkazala celu turneju, to je bilo jako teško! Reagovali su burno svi. Nisam ja komunicirala sa njima, već moj menadžer Marko, ja sam pokušavala da im objasnim da se ne osećam psihički dobro i da ne želim da po svaku cenu nastupam jer sam u dubini duše tužna, a ne znam zašto. Mislim da sam ja jedina pevačica koja je otkazala celu turneju, neće svet da stane ako je Milica otkazala turneju! To su veliki penali, ali bih volela da shvate da je zdravlje na prvom mestu. Da nisam to leto otkazala, možda ne bih sada sedela ovde - pojasnila je pevačica u emisiji "Premijera vikend specijal".

Izašla iz ilegale

Podsetimo, ona se večeras pojavila na koncertu Marije Šerifović i oduševila sve prisutne.

Milica je blistala u crnom odelu, a za medije je kratko progovorila o svom sinu:

- Odlično sam, beba je odlično, super sam se snašla kao majka. Prvi put sam kod Mare, obožavam strane pesme kad peva. Bože, što imam tremu. Zapevaću ako mi da mikrofon. Lepo mi je kod kuće, uživam. Vraćam se nastupima. Odvikla sam se i od štikli - zaključila je ona.

