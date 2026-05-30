Autori brojnih hitova Mirko Ćajić i Pera Stokanović žestoko su se sukobili u jednoj Viber grupi koja okuplja autore i članove muzičke zajednice. Rasprava je izbila nakon što je u grupi podeljen tekst o budžitemi koji je kometarisao Dragana Bjelogrlića, a bezazlena diskusija ubrzo je prerasla u otvoreni verbalni obračun dvojice autora.

U prepisku su se uključili i drugi članovi grupe, a polemika je otišla daleko od prvobitne teme, otvorivši pitanja rada SOKOJ-a, raspodele prihoda od digitalnih servisa, kao i međusobnih odnosa medu autorima.

Žestoka rasprava

Sve je počelo porukom Pere Stokanovića:

-Iako su Viber grupe jedna destruktivna pojava i nikad i ništa nisu konstruktivno rešile od Skupštine stanara do Skupšine SOKOJ-a, dva pitanja pre nego se isključim: kakve veze imaju glumci sa muzičarima, autorima i problemima piraterije i kršenja autorskog prava? Drugo, ko je Žaklina bez slike i prezimena koja nas neobaveštene i neosvešćene nešto kao informiše. Nisam se isključio iz ove grupe iz poštovanja prema kolegama vrednim poštovanja kojih i ovde ima, ali to ne znači da želim da mi dodatno neko truje vreme i misli sa stvarima koje nikakve veze nemaju sa zaštitom autorskog prava.

Na njegovu poruku reagovao je Ćajić:

- Bitno je da si ti sve rešio, od predsednika istog tog upravnog odbora, pa do sad. Osim što se kriješ kao miš kad god su neke važne odluke. Da ti objasnim nešto veliki kompozitoru. Od kad je Connect ušao u ovu priču DSP je skočio sa 10 miliona dinara 2023. godine na 517 miliona dinara 2025. što je zvaničan podatak. Dve godine pričam da nam IT strategija nije dobra, da je propala pa smo jedini uspeli da uvedemo u istoriji SOKOJ-a nezavisne sudske revizore koji vršljaju na današnji dan. Jako je ružno što se bez ikakve potrebe brecas i k**čiš. "Ko je ta Žaklina" ko god da je trebaš da imaš poštovanja jer je u ovoj grupi, a svako ko je ovde nešto vredi koliko god da si ti najveći i najbolji pogotovo Fivosu! Pun mi tvog ku**enja bez osnova, izađi ulepšaj nam dan! Da si neki šmeker izašao bi sad na ovu skupštinu i sve rekao nego nemaš m..a osim da ovde se**ckaš.Ti koji si najbolje prošao od ovog DSP-a za koji se nisi borio ni sekund. Uz dužno poštovanje prema ovoj grupi, izvinjavam se svim saborcima na ovakvoj poruci. Iza-i Petre.

Nemilosrdni

-Gledaj, Petre, ne daje ti niko za prava da bilo koga nipodaštavaš, ponašaš se vrlo prepotentno za nekoga čije pesme nikada neće dostići ni santimetar jednog Tome Zdravkovića. Nisi ti, Petre, bogom dan, nit ti iko daje za prava da bilo koga u ovoj grupi potcenjujes i vređaš. Svoju jačinu si pokazao kao predsednik UO, nula bodova. Još jedan put ti napominjem da smo Juzjub za razliku od tebe podigli za 500 miliona dinara od 2023.godine do sad što je fantastčan rezultat, da smo ubacili sudske nezavisne revizore zbog propale IT strategije na koju sam upozoravao čitavu godinu. Zašto se nisi pojavio na skupštini? Pa, ne može se za godinu uraditi što ste vi prethodnici z**rali u svim vašim prethodnim mandatima - naveo je Ćajić i nastavio:

Sve crno na belo

- Nemoj da zaboraviš da sam ja jedinka od trinaest članova, a, ipak,i tako solo sam uradio više nego svi vi zajedno. A što se tiče toga "Samo probaj "uvek ću da probam, a ti probaj da me sprečiš. U ovoj grupi više nikog nećeš potceniti u to budi siguran, da l je neko napravio jednu pesmu ili hiljadu za mene nema razlike‚ svi su isti. A ti se zapitaj udaram ti direktno na ego, da li će ikada ostati iza tebe ono što je ostalo iza autora iz ove grupe. Ne potcenjujem tvoj stvaralački rad, al daleko si od mnogih kompozitora čije se pesme svakodnevno pevaju trideset, četrdeset godina, a u ovoj su grupi. Tako da, eto, sve ću da probam samo mi reci odakle želiš da počnem-rekao je.

Na kraju se ponovo oglasio Stokanović, poručivši:

-Tvoja je grupa, poštovaću domaćina koji ne poštuje ništa, ali ovo ti je zadnji put da mi se ovako obratiš. Sledeći put, samo probaj, videćeš ko ima i kakva ... lepo ti prošla skupština jednoglasno za sve nebuloze i gluposti na kojima si jahao da uđeš u Upravni odbor-rekao je.