Učesnik rijaliti programa Elita 9, Uroš Stanić, nedavno je izazvao haos na imanju u Šimanovcima kada je u vidno uznemirenom stanju pokušao da pobegne iz rijalitija.

Njegov prvi pokušaj bekstva dogodio se u ekonomskom dvorištu, gde je pokušao da se popne i preskoči krov, ali su ga u tome sprečili brza reakcija Marka Janjuševića Janjuša i pripadnici obezbeđenja.

Tokom incidenta, Stanić je plakao i vikao, ponavljajući da više ne želi da trpi iživljavanje nad njim, dok je u naletu besa počeo da udara i lomi predmete oko sebe.

Otkrio koliki mu je honorar

U trenutku nervnog sloma izgovorio je i da u Beloj kući boravi za "smešne pare", te otkrio detalje svog ugovora navodeći da je prošle sezone zarađivao 300 evra, a sada 500 evra.

-Neću da se smirim. Hoću razgovor. Uzeću ruke pa ću u ovo, a ne kamen. Da se ovde pere, da ne kažem ko, a ja za 500 evra da se jašem. Je l’ ovo meni hvala, za 300 evra sam ovde bio, krv sam propi**o prošle sezone, za 500 evra me je**te ovde. Pošto ste vi govna biću i ja. Hoću da izađem odavde. Za 500 evra da se ovde blamiram, da me jašete, svi amateri imaju veći honorar od mene - vikao je Stanić.

Haos se tu nije zaustavio, u nastavku je pokušao da polomi prozor i pronađe drugi izlaz sa imanja, ali ga je obezbeđenje ponovo sustiglo, nakon čega je nastavio da viče na njih.

U jednom trenutku uspeo je da potrči i pokuša novi beg, što je ponovo izazvalo reakciju obezbeđenja koje ga je jurilo po imanju.

Podsetimo, nedavno je imao i sukob sa Stanijom Dobrojević, nakon čega je došlo do njenog oštrijeg reagovanja prema njemu, kada je fizički nasrnula na njega.