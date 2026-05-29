Iako su godinama imali turbulentan odnos, Anabela Atijas i Gagi Đogani su se zajedno prisetili teških trenutaka i objasnili kako su se njihova deca nosila sa razvodom.

- Onog momenta kada je sve izašlo u medije, u školi je nastao pakao…Nina je u tom momentu bila jako mala i ona se čak ne seća našeg razvoda, što je dobro. Ali kasnije,kroz četiri, pet godina kada se to sve ponovilo kroz te rijalitije, na neki način podsetili su se ljudi, ona je najgore prošla, Nina za koju sam mislila da sam najviše zaštitila… Zamisli za nju koja ništa nije imala pojma što se dešava, mala je bila i kada je to sve posle sedam, osam godina doživela - rekla je Anabela za Blic.

Borba sa zavisnošću

Gagi je tom prilikom u istom razgovoru progovorio o svojoj borbi sa zavisnošću od droge. Tako se prisetio i toga koliko je cenio Anabelinu lojalnost.

- Ona je pravedna i lojalna žena, nikada nisam morao da strepim da će me prevariti - iskren je Gagi.

Danas je sve to iza njih, a sad su ponosni baka i deka koji učestvuju u odrastanju svoje unuke, a oboje su poslali jaku poruku o tome koliko je opraštanje važno.

- Oprostiti je nešto najlepše što sebi možeš da priuštiš! - poručila je Anabela za pomenuti medij.

"Ona je mene nazvala, morali smo da se dogovorimo"

Gagi je jednom prilikom za Telegraf ispričao kako je došlo do pomirenja između njih dvoje, a Anabela je otkrila glavni razlog.

- Ona je mene nazvala, čuli smo se telefonom, a pre toga smo se viđali na rođendanima, slavama... - počeo je priču on, a potom je Anabela pojasnila.

- Htela sam da rešimo nešto oko Jutjuba zajedničkog, nije moglo preko drugih ljudi. Nešto naše da drugi neko tamo završava... Morali smo da se dogovorimo, čuli smo se i spontano smo se dogovorili - rekla je Anabela.

"Sve se može obnoviti"

U tom razgovoru, Anabela je objasnila kako ona vidi celu situaciju.

- Meni je baš žao ljudi koji ne mogu da shvate tako neke stvari, da shvate da živ čovek može da napravi grešku i da ima problem u životu, loš period, da bude tu, kao što je i bilo, svega i svačega... Ali isto tako da zaboravi, oprosti, da nove šanse nekim stvarima, pogotovo kada je u pitanju porodica. Mislim da je to baš lepo i da to može biti lep primer, da se sve može obnoviti i da sve može imati "happy end". Ne razumem se nešto puno u religiju, ali svaka religija opravdava oprost, tu vrstu ljubavi, kada se kaže: "Nešto smo pogrešili, ajmo sada ponovo. Ovaj put ćemo nešto drugačije, bolje, pametnije". Šta je tu problem? Drago mi je što ima više ljudi koji su pozdravili sve ovo što se nama dešava, kažu da su srećni i da im je drago što smo to što jesmo danas - rekla je Anabela, sa kojom je bio saglasan i bivši suprug Gagi.

