Pobednik "Farme" Kristijan Golubović oglasio se ispred Hrama Svetog Save gde je kao i veliki broj vernika, čekao da celiva Pojas Presvete Bogorodice.

Ogromno interesovanje vernika premašilo je očekivanja, pa se redovi ispred hrama iz dana u dan ne smanjuju. Među vernicima koji satima strpljivo čekaju kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice su i brojne poznate ličnosti.

Zbog velike hrišćanske svetinje, koja je stigla iz manastira Vatoped sa Svete Gore juče se u Hram Svetog Save zaputio i Kristijan Golubović.

- Za jedan končić Presvete Bogorodice došli smo ovde i čekamo barem u tome da nađemo neki spas - rekao je Golubović u videu snimljenom ispred Hrama Svete Save, koji je objavio na društvenim mrežama.

Golubović je pre nekoliko dana svoje sinove Kirila i Konstantina krstio u manastiru Ostrog, a on i Kristina ostavili su sve nesuglasice po strani kako bi zajedo prisustvovali ovom važnom danu. Iako, su mnogi spekulisali da su se njih dvoje pomirili, Kristina se oglasila i otkrila kakav odnos ona i Kristijan imaju nakon svega.

Podsetimo, zbog velikog broja ljudi koji svakodnevno čeka da celiva Pojas Presvete Bogorodice, odlučeno je da ova relikvija u Beogradu ostane do 5. juna.

