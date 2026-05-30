I KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ČEKA U REDU KAKO BI CELIVAO POJAS PRESVETE BOGORODICE! Nastala fotka sa lica mesta, od Kristine ni traga ni glasa
Pobednik "Farme" Kristijan Golubović oglasio se ispred Hrama Svetog Save gde je kao i veliki broj vernika, čekao da celiva Pojas Presvete Bogorodice.
Ogromno interesovanje vernika premašilo je očekivanja, pa se redovi ispred hrama iz dana u dan ne smanjuju. Među vernicima koji satima strpljivo čekaju kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice su i brojne poznate ličnosti.
Zbog velike hrišćanske svetinje, koja je stigla iz manastira Vatoped sa Svete Gore juče se u Hram Svetog Save zaputio i Kristijan Golubović.
- Za jedan končić Presvete Bogorodice došli smo ovde i čekamo barem u tome da nađemo neki spas - rekao je Golubović u videu snimljenom ispred Hrama Svete Save, koji je objavio na društvenim mrežama.
Krstio sinove
Golubović je pre nekoliko dana svoje sinove Kirila i Konstantina krstio u manastiru Ostrog, a on i Kristina ostavili su sve nesuglasice po strani kako bi zajedo prisustvovali ovom važnom danu. Iako, su mnogi spekulisali da su se njih dvoje pomirili, Kristina se oglasila i otkrila kakav odnos ona i Kristijan imaju nakon svega.
Podsetimo, zbog velikog broja ljudi koji svakodnevno čeka da celiva Pojas Presvete Bogorodice, odlučeno je da ova relikvija u Beogradu ostane do 5. juna.
