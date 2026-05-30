Pre dve godine na Evropskom prvenstvu u boksu Veljko Ražnatović je ostvario veliki uspeh osvojivši bronzanu medalju, međutim, uprkos tome, on nije ostvario pravo na nacionalnu penziju.

Iako je boks olimpijski sport, pravo na ovo državno priznanje dobijaju samo sportisti koji su osvojili medalje na kontinentalnim takmičenjima u disciplinama koje su deo Olimpijskih igara.

Problem leži u tome što kategorija u kojoj se borio Ražnatović – ona do 86 kilograma – nije olimpijska kategorija. Jedino se njegova kategorija ne takmiči na Olimpijskim igrama, dok su olimpijske kategorije u boksu 71, 80, 92 kilograma i super teška.

"Digla se velika pompa oko toga"

Ovim povodom tada se oglasio i sam Veljko Ražnatović, koji je istakao da nije opterećen ovim priznanjem.

- Niti znam, niti ulazim u to, negde je priča da ćemo svi dobiti nacionalnu penziju, negde je priča da samo olimpijske kategorije dobijaju, ali digla se velika pompa oko toga... Nacionalna penzija kreće tamo od 40. ja mislim. To je to, ja sam odradio šta sam imao. Baviću se poljoprivredom, što bih odbio nešto za šta sam krvario - rekao je Ražnatović.

Nagradu od 5.000 dolara dao u humanitarne svrhe

Da mu zarada od boksa nije na prvom mestu, Veljko je pokazao kada je novčanu nagradu od 5.000 dolara, koju je dobio za osvojenu bronzu, odlučio da pokloni.

- 5.000 ide nekom detetu kome treba više nego meni. Živela Srbija - poručio je tada uspešni bokser.

Miran život u Titelu: "Beograd je mala bara puna krokodila"

Veljko danas sa suprugom Bogdanom i sinovima živi u Titelu, gde se posvetio privatnom biznisu i svinjogojstvu. Kako je svojevremeno istakao, na vreme je shvatio da Beograd ne pruža pravi put, nazivajući prestonicu "malom barom punom krokodila".

Priznaje i da mu slava roditelja često otežava sportsku karijeru. - Mislim da bih bio priznatiji kao bokser da nisam sin poznatih roditelja... Ljudi misle: "Ako si Cecin sin, moraš da budeš p * ina", ali odavno sam to prevazišao - iskren je bio Veljko, koji je dodao da mnoge čudi što se odlučio za takav, kako kaže, "pitbulovski" život.