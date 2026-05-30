Pevačica Vanja Mijatović proslavila se učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Na početku karijere bila je podstanar, a čak tri godine sa koleginicom Andreanom Čekić živela je u stanu pevača Ace Pejovića.

Mijatovićeva je priznala da su Aco Pejović i njegova supruga Biljana sjajni stanodavci.

- Jeste, živele smo u njegovom stanu tri godine. Bio je fenomenalan stanodavac, slabo smo ga i viđali, više smo viđali njegovu suprugu koja se bavila tim stvarima. Ona je žena zmaj. Ja sam u to vreme imala udes, nisam radila šest meseci i oni su me oslobodili svih troškova jer su znali da ne radim i moram da se zahvalim i javno- rekla je Vanja Mijatović.

Vanja doživela tešku saobraćajku

Podsećamo, Vanja je 2013. doživela je tešku saobraćajnu nezgodu posle koje se mesecima oporavljala, te je čak morala ponovo da uči da hoda, a pored toga na nju je sve to ostavilo i psihičke posledice.

- Posle udesa kada sam shvatila da mogu, da ja mogu da podignem ovu čašu, da dođem do studija i tako dalje, jer to nisam mogla, zamalo da ostanem, neću ni da izgovaram te reči, ja onda shvatim šta je meni pruženo i šta sam ja imala onda kada sam bila nezadovoljna. Hvala Bogu što me je ostavio u životu i na nogama, to je bila lekcija koja mi je nažalost bila potrebna. Ja se nadam, da ovako kada pričam možda ljudima dođe do mozga. Ne treba da čekaju takvu opomenu - rekla je ona svojevremeno.

Pevačica Vanja Mijatović govorila je iskreno o krahu braka sa suprugom Aleksandrom, a priznala je i da je pevala na svadbi momku sa kojim je izgubila nevinost, iako ju je on u prošlosti jako povredio.

- Ja sam bila jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim on je kao i 99 posto momaka bio skot pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pevala svadbu... Al' dobro, vreme leči sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me je baš povredio - ispričala je iskreno Vanja.

kurir / blic

