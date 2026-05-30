Slušaj vest

Snežana i Milan Borjan važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihova ljubavna priča koja traje već čitavu deceniju dokaz je da se upornost, poverenje i prave emocije uvek isplate. Ipak, početak njihove romanse bio je sve samo ne običan – sve je krenulo od jedne potpuno slučajne greške na društvenim mrežama.

Kako je Snežana Borjan jednom prilikom ispričala, u vreme kada su se upoznali želela je da priredi iznenađenje rođenom bratu, a sudbina je umešala prste kada je potražila pomoć njegovog tadašnjeg saigrača, Milana Borjana.

– Želela sam da organizujem rođendansko iznenađenje svom bratu, koji je u to vreme igrao u istom klubu sa Milanom. Bila mi je potrebna pomoć nekog od njegovih kolega, a pošto nisam imala Milanov broj, na predlog prijateljice poslala sam mu poruku na Instagramu, koji sam neposredno pre toga počela da koristim. Zapravo, umesto tekstualne poruke, slučajno je otišla moja “napućena” slika, pripremljena za profil – priznala je Snežana i dodala da je odmah osetila da je Milan pravi čovek za nju.

1/9 Vidi galeriju Snežana Borjan drži porodicu pod konac Foto: Instagram, Kurir Televizija, Shutterstock, Damir Dervišagić

"Živeo je kod mene, nije imao para"

Njihova veza zvanično je počela 2015. godine, kada je Milan bio tek na početku karijere, daleko od današnje slave i milionskih ugovora. Snežana se našla na meti raznih komentara, a mnogi su je savetovali da ne ulazi u brak sa tada neafirmisanim sportistom. Međutim, ona je slušala samo svoje srce, a u teškim trenucima mu je bila najveća finansijska podrška.

– Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno – ispričala je iskreno Snežana tokom gostovanja na „Hype“ televiziji.

Da je za sreću bitna isključivo iskrena emocija, a ne novac, Snežana je potvrdila i snažnom porukom za sve devojke:

– Ako u startu razmišljate da se udate samo zbog novca, izgubićete sebe. Ljubav je jedina osnova na kojoj nešto može da traje.

1/11 Vidi galeriju Milan Borjan Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Starsport

Brak krunisan sinom i neizmernom ljubavlju

Par je svoju ljubav krunisao brakom 2016. godine, a centar njihovog sveta danas je sin Filip. Uprkos pritiscima javnosti, njihov odnos ostao je čvrst, a Snežana je nedavno na Instagramu romantičnom porukom pokazala da su zaljubljeni kao prvog dana.

– Brak je kao i ples, uglavnom ste usklađeni, nekada neko napravi pogresan korak, nekada jedno drugo “nagaze” ali bitno je ostati u ritmu i uvek imati osmeh na licu – poručila je gospođa Borjan uz njihovu zajedničku fotografiju.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: