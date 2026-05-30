MladI pevač Svetozar Igić ponovo je uspeo da privuče ogromnu pažnju javnosti i to zbog scene koja je obeležila snimanje njegovog novog spota!

Naime, tokom rada snimanja emotivne balade koja govori o muškarcu koji zbog prevare gubi ženu koju voli, pevač je dobio šamar.

U glavnoj ulozi pojavljuje se aktuelna mis Srbije Simona Manojlović, a scena njihovog žestokog sukoba ostavila je ekipu bez teksta. Prema scenariju, Simona otkriva da ju je pevač prevario, nakon čega u naletu besa prilazi Svetozaru i udara mu snažan šamar.

- Bio sam neveran - peva Svetozar u refrenu nove pesme, a upravo ti stihovi bili su uvod u jednu od najburnijih scena koje je mladi pevač ikada snimio.

Svetozar Igić Foto: Privatna arhiva