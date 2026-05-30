Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica ponovo je uspeo da izazove buru reakcija, a ovog puta u centru pažnje našla se i Jelena Karleuša, koja nije krila svoje zgroženje njegovim potezom.

Na snimanju Pinkovih Zvezda dogodila se situacija o kojoj već svi pričaju. Desingerica je, u svom prepoznatljivom stilu, odlučio da iznenadi prisutne neobičnim „poklonom“ – na set je doneo celo pečeno prase umotano u papir i ponosno ga stavio ispred kolega.

Svoj potez dodatno je ispratio objavom na društvenim mrežama, gde je uz fotografiju pečenja kratko napisao: „Polufinale“.

Međutim, reakcija Jelene Karleuše bila je potpuno suprotna od onoga što je reper očekivao. Poznata po svom dugogodišnjem zalaganju za prava životinja i veganskom načinu života, pevačica je ostala zatečena prizorom. Prema prizoru koje smo mogli da vidimo, pokrila je lice rukama i više puta ponovila: „To je leš!“

Desingerica stavio pečeno prase ispred JK

Sledi sukob JK i Desingerice

Dok je Karleuša sa nevericom posmatrala situaciju, ostali članovi ekipe nisu imali problem sa Desingericinom „gozbom“, pa su se rado poslužili hranom koju je doneo.

Da li je reper ovim potezom samo želeo da se našali ili je u pitanju bila namerna provokacija upućena Jeleni, ostaje nepoznato. Jedno je sigurno – njihovo novo televizijsko suočavanje privući će veliku pažnju publike, a mnogi se pitaju da li će Karleuša uspeti da pređe preko ovog incidenta ili će nastaviti svađu.

