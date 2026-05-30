Slušaj vest

Malo je poznato da su Katarina Živković i Milica Todorović bile dugo godina cimerke, s obzirom na to da nisu iz Beograda. Kaća je došla iz Leksovca, a Milica iz Kruševca. Obe uvek duhovite i vesele, one su ranije ispričale kakve su imale scene sa komšijama.

Naime, Kaća i Milica su gostujući kod Ognjena Amidžića ranije ispričale anegdotu tokom zajedničkog stanovanja.

„Ribale smo terasu onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva“, ispričala je Milica u emisiji „AmiG Show“.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović uživa u ljubavi Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Beba je odlično, super sam se snašla kao majka

Inače, Milica je sinoć bila na koncertu Marije Šerifović, pa je pričala o sinu Bogdanu.

- Odlično sam, beba je odlično, super sam se snašla kao majka. Prvi put sam kod Mare, obožavam strane pesme kad peva. Bože, što imam tremu. Zapevaću ako mi da mikrofon. Lepio mi je kod kuće, uživam. Vraćam se nastupima. Odvikla sam se i od štikli.

Milica je nakon porođaja bila jako emotivna, pa se tada oglasila porukom.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica.

Pogledajte dodatni snimak: