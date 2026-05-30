Pevačica Tea Tairović osim po hitovima i vrelom plesu, poznata je i po tome da je jedna od najzgodnijih žena na javnoj sceni. Iako mnogi misle da jako vodi računa o ishrani, nije to baš tako. Pevačica ne vodi baš toliko zdrav život.

Omiljeno joj je jelo ono koje je joj sprema otac Zoran, akademski slikar, koji se odlčino snalazi u kuhinji.

- Pasulj koji moj tata sprema, a piće kafa i belo vino. Mrtva trka – rekla je za JoomBoos.

Podsećamo, Tea Tairović je nedavno odgovorila na spekulacije kako ima implante u zadnjici.

– Pričaju sve i svašta, pa i da imam veštačku zadnjicu, a ne znaju da radim po hiljadu čučnjeva dnevno. Kada je nešto veštački, to se vidi iz aviona. Ako neko ima tanke noge i veliku, podignutu guzu, znajte da nije prirodna. Kod mene se vidi da imam jake butine, a to je sve od vežbanja. Radim i trbušnjake, zato imam mišiće na stomaku. Ceo život sam nešto trenirala, a to telo ne zaboravlja, pa ako se nekad malo opustim, vrlo brzo se vratim u formu. U mojoj porodici svi su zgodni, pa je valjda normalno da i ja lepo izgledam, a i vadi me visina. Zato mogu dosta da pojedem, a da se to ne primeti kao kod drugih - ispričala je jednom prilikom za domaće medije.

Šašić opleo po Tei i Milici

Nakon što su pevačice Milica Pavlović i Tea Tairović izrazile želju da se naredne godine prijave na nacionalni festival Pesma za Evroviziju (PZE), njihov kolega Željko Šašić oštro je reagovao, poručivši im da se ne nadaju da će ikada predstavljati Srbiju na Evroviziji.

- Ne, ne, ne. "Zvezde Granda" sto posto neće ići. U Rts-u postoji drugačiji žiri i drugačiji kriterijumi. Neka se ne pale i ne zanosе previše, već su mnogo dobile s obzirom na karijere koje imaju. Ja zaslužujem da idem na Evroviziju, pevam bolje od svih njih, pa zašto ne bih išao? – zapitao se Željko Šašić za Svetski radio i dodao:

– Evo, ja ću da idem. Znam engleski, znam nemački… One sigurno ne idu, ne palite se – izričit je bio Šašić.

