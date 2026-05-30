AUUU, KOLIKO LOVE IMA FILIP CAR! Od samo jedne sezone rijalitija uzeo skoro 50.000 evra, a kada čujete zaradu od lajvova na Tiktoku bićete u šoku
Filip Car jedan je od najplaćenijih učesnika rijalitija programa kod nas. Osim što je dobro naplaćivao svoja učešća u rijaliti formatima, on u spoljnom svetu odlično zarađuje od Tiktok-a. Jednom prilikom je ispričao koliko je tačno novca zaradio boraveći u rijalitiju "Zadruga".
- Kol'ko si dobio za petu sezonu? - upitao je Filipa Vladimir Tomović.
- Znaš koliko sam dobio za petu sezonu, a bio sam isplaćen u šest ili sedam navrata. 48.000 evra - rekao je Car, a Tomović ga je pitao u koliko navrata j bio plaćen.
- A koliko si meseci bio unutra? - upitao ga je drugi sagovornik.
- Deset meseci. 48. 000 evra, života mi moga. Trebalo je da dobijem 60.000 evra, ali bio sam kažnjen - zaključio je Car, što je mnoge korisnike TikToka ostavilo u neverici.
Inače, Filip Car je pre nekoliko godina priznao i koliko mu zaradu donosi TikTok nalog.
Car je objasnio da zarada zavisi i od onoliko koliko sati koliko provedeš na ovoj kineskoj platformi.
- Možeš zaraditi 100 evra dnevno, al možeš zaraditi i 1000. Možeš zaraditi nekih četiri, pet, šest hiljada evra za mesec dana - rekao je Car.
"Maja mi je bila sigurna kombinacija"
Filip Car nije štedeo reči kada je govorio o bivšoj partnerki Maji Marinković, koju gledamo u rijalitiju "Zadruga 9 Elita".
Istakao je da je nikada nije shvatao ozbiljno, već samo kao avanturu.
- Ovo ti je njena manipulacija: "Ja ga ne spominjem, ja ga ne vređam", do pre par dana je vređala mene, moju familiju i sve žive kad god bi čula da sam sa nekom devojkom u nekoj kombinaciji. Želi da se vadi na to da me nije vređala i da me zove kad izađe napolje. Misli da ćemo sve u krug, a ne da su joj kod mene zatvorena vrata, nego i prozori i brava stavljena i katanac na to. Ona je žena koja je totalno beskrupulozna. Kad bih joj pobio pola familije, ona bi i dalje sa mnom htela da bude. Ona je tako navikla, njoj je to normalno, ja idem do određene granice, a sa njom sam sve svoje granice prešao, ali postoji kad kažem kraj i kad me više ne interesuje. Mene ona u tom dubokom, ljubavnom smislu nikad nije ni interesovala, više neka sigurna kombinacija i avantura u nekim mojim lošim i pijanim stanjima, ništa se ona tu ne razlikuje od mnoštvo žena za kombinacije. Žena je ona koju kući dovedeš, koju šetaš kroz grad, koju javno priznaš kao devojku, a ja sam se sa njom samo ozbiljno blesavio, a te avanture su me koštale, lažnih optužbi, policije, sudova, tovarenja po medijima i godinama razvlačenja. Ili ćemo te razvlačiti, ili ćeš biti naš. Da baba dinar da uđe u kolo, a kredit digne da izađe iz kola, j***ga, nažalost - rekao je Filip Car o Maji Marinković za Pink.rs.
