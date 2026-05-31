Slušaj vest

PevačicaNeda Ukraden ostvarila je uspešnu muzičku karijeru na prostoru cele bivše Jugoslavije, ali osim toga što je pop zvezda ona važi i za jednu od najobrazovanijih pevačica na našoj estradnoj sceni.

Neda, naime, ima dve fakultetske diplome. Ona je završila engleski jezik i književnost i Pravni fakultet u Sarajevu. Iako je još kao maloletna znala da će muzika biti njen životni put i sa 17 godina snimila svoju prvu pesmu, ona obrazovanje nije zapostavila. Uspela je da završi čak dva fakulteta i ostvari uspešnu muzičku karijeru.

1/8 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Promo, Dejan Milićević, Privatna arhiva

- Kad je došlo vreme da upišem fakultet, bila sam u strašnoj dilemi. Htela sam da upišem Pravni fakultet, a moji su želeli da studiram medicinu. Međutim, moje društvo je upisalo jezike, pa sam ja zbog njih odlučila upisati engleski, a s druge strane, bila sam oduševljena anglosaksonskom književnošću, pesmama, piscima, pogotovo Šekspirom. Otac mi je govorio: "Ti ćeš popodne i uveče biti pevačica, a šta ćeš raditi pre podne? Od čega ćeš živeti?". Bili su razočarani što nisam upisala medicinu, pogotovo moja baka, koja mi je govorila: "Šta će ti engleski, možeš otići u Englesku i tako naučiti jezik, a ne studirati" - ispričala je svojevremeno Neda za medije.

1/5 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Privatna Arhiva, Shutterstock, Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen

Neda se nikada nije bavila zanimanjima za koje se školovala, a zahvaljujući pesmi sebi i svojoj porodici je obezbedila lagodan život. Ona je dosta novca ulagala u nekretnine i to u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Kuću u rodnom Imotskom izdaje turistima.

Neda Ukraden pametno je ulagala i zarađeni novac, pa je stekla nekoliko nekretnina u više država. Naime, pevačica poseduje kuću u Crnoj Gori, nekretninu u elitnom beogradskom naselju, ali i jednu u Imotskom koju iznajmljuje.