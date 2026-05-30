Pevač Boban Rajović započeo je promociju svog novog albuma „Otpisan“, a prva stanica na turneji bio je jedan od najvećih i najpoznatijih klubova u Splitu.

Pred gotovo 2.000 ljudi, koliko klub prima u punom kapacitetu, atmosfera je tokom večeri dostigla vrhunac kada je Rajović odlučio da siđe sa bine i nastavi nastup direktno iz publike. Oduševljeni fanovi okružili su pevača, dok je obezbeđenje pokušavalo da isprati situaciju i održi red među prisutnima.

– Neverovatna je stvar kada pevaš iz publike, a ne vidiš nikog svog na bini. Najteže je bilo momcima iz obezbeđenja, nisu znali šta da rade i kako da iskontrolišu situaciju. Bez obzira na sve, ovo ću pamtiti ceo život – rekao je Boban Rajović nakon nastupa.

Ovaj koncert bio je samo početak promocije novog projekta, za koji pevač ističe da je uloženo na desetine hiljada evra. Nakon uspešnog starta u Splitu, turneja se nastavlja nastupima u Švajcarskoj i Crnoj Gori.

Boban Rajović na nastupu u Splitu

– Ne žalim apsolutno ni jedan evro. Od utorka mi stiže mnogo poruka i već vidim rezultate kada su nove pesme u pitanju – zaključio je pevač.

Sa prvog dela albuma „Otpisan“ posebno su se izdvojile pesme „Ruža sa juga“ i „Da, da, da“, koje su za kratko vreme privukle veliku pažnju publike. Mnogi su primetili i Bobanov talenat za glumu u spotovima, pa ne bi bilo iznenađenje da ga u periodu koji dolazi gledamo i u nekom televizijskom projektu ili popularnoj seriji o kojoj se već nagađalo.

