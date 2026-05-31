Milena Ćeranić i Ćemo su dugogodišnji najbolji prijatelji. Oni su neko vreme i živeli zajedno i taj period pamte samo po lepom.

Njih dvoje su pre izvesnog vremena u emisiji "stars specijal", koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji otvoreno govorili o njihovom prijateljstvu koje traje dve decenije.

Bratska energija

Milena je otkrila kako su se upoznali.

- Naše upoznavanje se dogodilo na jednom radnom mestu da tako kažem, u jednom tada popularnom beogradskom klubu. Ima tome dvadesetak godina, možda i više. Kliknuli smo na prvu, energija nam se poklopila. Od starta je energija bratska - rekla je Ćeranićeva.

- Ja mislim da na estradi niko nikada nije mogao da pomisli da između Milene i Ćeme ima nešto više od prijteljstva, jer njegova i njena energija je sudar Titana, da to tako objasnim. Ovo je ludo muško, ovo još luđe muško, bratska energija, dva brata rođena - konstatovala je voditeljka Olivija Jontić.

- Zaista je od prvog trenutka bilo tako, čak su i komentarisali, govorili su: "Ćemo, ti si sto posto gej čim nemaš ništa s Milenom, a živite zajedno". On im je govori: "Važi, ako vi tako kažete". Bilo im je nemoguće. Muško ženska prijateljstva su moguća i to su najlepša prijateljstva - rekla je Ćeranićeva.

Voditelj Ivan Kleut ih je pitao šta najviše vole jedan kod drugog.

- Iskrenost, tu otvorenost.

Mnogo radili, a malo zarađivali

Ćemo je tad započeo priču o njihovom zajedničkom životu.

- Mi smo postali cimeri iz nužde. Takvo je vreme bilo. Malo smo radili, malo smo zarađivali, zapravo puno smo radili, a malo zarađivali. Mi nismo oni prijatelji od hita do hita što obično biva na estradi. Jedno kod drugog volimo direktnost - ispričao je Ćemo, koji sa Milenom često ide na odmor, najviše u Grčku i to nekoliko puta tokom godine.

Oni su tom prilikom govorili i o Mileninom učešću u "zvezdama Granda" kada joj je Ćemo bio velika podrška.

- Kada je Milena bila u "Zvezdama Granda" ja sam imao informaciju kako stoji sa glasovima. Stojim iza kamera, ona me gleda, a ja pravim neku glupu facu, kao nešto se veselim, kao super sam, sve je ekstra, a ne da nisam umeo da odglumim... - počeo je priču Ćemo, a Milena je nastavila.

- Da sam ja pravila grimase, to je meni svojstveno, on zna da se ja glupiram kod kuće, ali on... Ja gledam i kažem: "Bože, kakva budala, tačno znam da sam ispala".

- Ja sam hteo da ona izdrži do kraja emisije.