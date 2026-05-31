Slušaj vest

Takmičenje "Zvezde Granda" traje već 22 godine. Za to vreme iz ovog šou programa izašlo je mnogo pevača koji su napravili ozbiljne karijere.

Pobeda u ovom takmičenju ne garantuje uspeh. Neki su postali zvezde iako takmičenje nisu završili trijumfom, ali bilo je i pobednika koji su napravili zavidne karijere, dok su drugi ipak rešili da se sklone od svetala reflektora, ali su postigli uspeh u drugim oblastima.

Bane Mojićević

1/8 Vidi galeriju Bane Mojićević Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Tv Prva

Prvi pobednik "Zvezda Granda" bio je Branislav Bane Mojićević, koji je tada bio gimnazijalac. Snimio je svoj albom prvenac 2005. godine, a njegov najveći hit do danas je ostala pesma "Stara ljubav". U karijeri nije imao skandale, te svojim glasom privlači publiku gde god da nastupa. Zabeležio je pobedu i u drugoj sezoni emisije "Tvoje lice zvuči poznato", gde je pokazao talenat za imitaciju. U međuvremenu se oženio, dobio sina i ćerku, pa se razveo.

Milica Todorović

1/13 Vidi galeriju Milica Todorović nekad i sad Foto: Printscreen

Najuspešnija pobednica "Zvezda Granda" je svakako Milica Todorović. Ona je u takmičenju pobedila sa samo 15 godina. Svoj prvi album je snimila iste godine, a za drugi je morala da sačeka punoletstvo, te ga je objavila 2009. godine. Najveći hit snimila je 2014. godine, pesmu "Moje zlato". Milica je danas jedna od najpopularnijih domaćih pevačica, a osim glasom, osvaja i harizmom. Na internetu su viralni snimci njenih imitacija, a koliko joj dobro ide gluma, govori i činjenica da je bila angažovana u nekoliko filmova, kao i u Kusturičinoj operi "Vreme Cigana", zajedno sa kolegom iz "Zvezda Granda" i kumom Stevanom Anđelkovićem. Milica je ove godine u februaru rodila sina Bogdana.

Dušan Svilar

1/8 Vidi galeriju POBEDIO U ZVEZDAMA GRANDA, PA NESTAO SA SCENE U njemu su svi videli Čolinog NASLEDNIKA, a evo šta sada radi Dušan Svilar Foto: Dado Đilas, Marina Lopičić

Dečko koji je dokazao da u "Zvezdama Granda" ne mora da pobeđuje samo narodna muzika je Dušan Svilar. On je tokom ovog takmičenja najčešće pevao pesme Zdravka Čolića, a potom snimio duet sa Kemalom Montenom. Dušan se uvek držao svog pravca i nije skliznuo u komercijalne vode. On je dobio stalni angažman u Pozorištu na Terazijama, gde je igrao u komadu "Fantom iz opere". S obzirom na to da se retko eksponira, publika ima prilike da ga vidi samo na nekom festivalu.

Darko Lazić

1/15 Vidi galeriju Darko Lazić u "Zvezdama Granda" Foto: Printscreen

I Darko Lazić je bio jedva punoletan kada je pobedio u takmičenju i osvojio naklonost publike, koja ga i dalje voli. Danas važi za najveću mušku "Zvezdu Granda". Ipak, muzički uspesi nisu ono čime je privlačio pažnju medija, već skandali, od saobraćajnih prekršaja do čestih menjanja partnerki. Otkako je upoznao sadašnju suprugu Katarinu, skroz je promenio život. Posvećen je poslu i porodici. Ima troje dece.

Stefan Petrušić

1/6 Vidi galeriju Stefan Petrušić Foto: Printskrin/jutjub, Printscreen/Instagram

Stefan Petrušić je pobedio 2011. godine, kada je dobio album i stan u Beogradu. Iako se i dalje bavi muzikom, njega retko imamo priliku da vidimo na javnoj sceni, s obzirom na to da mu estrada nije prioritet. Naime, kada se prijavio za takmičenje, bio je student prava, koje je kasnije uspešno i završio, te se danas bavi i advokaturom. Jednom prilikom je priznao da je zastupao dosta kolega. U međuvremenu se oženio i dobio sina.

Darko Martinović

1/5 Vidi galeriju Darko Martinović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Youtube

Pobednik "Zvezda Granda" koji je gotovo nestao sa scene je Darko Martinović. Iako su mnogi mislili da je potpuno slep, on je otkrio da vidi oko pet odsto, a to ga nije omelo da bude potpuno samostalan. Darko danas povremeno svira u lokalima, a poslednji singl je objavio pre nekoliko godina.

Amar Gile Jašarspahić

1/5 Vidi galeriju Amar Gile Jašarspahić Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić, Dragan Kadić

Pevač iz Bosne i Hercegovine Amar Gile Jašarspahić, pobednik je sedme sezone takmičenja. Ostvario je uspeh sa svojim singlovima, a njegova pesma "Prekasno" je jedna od najslušanijih "Grand" produkcije. Osim muzičkog, Gile ima i zapažen humanitarni rad, pa je postao UNICEF-ov ambasador, a dobio je i nekoliko nagrada.

Mirza Selimović

1/12 Vidi galeriju Mirza Selimović nekad i sad Foto: Printskrin, Kurir Televizija, Grand

Još jedan pobednik iz Bosne i Hercegovine je Mirza Selimović, koji je tokom takmičenja uglavnom birao pop pesme. I nakon pobede ostao je veran svom žanru, te je vrlo cenjen, ali i slušan. Mnogi su ga doživeli kao naslednika Zdravka Čolića, a iza sebe ima uspešne pesme kao i slušane duete sa Ivanom Selakov, Ilmom Karahmet, Milicom Todorović. Važi za jednog od najpristojnijih pevača, a već duži niz godina je u vezi sa svojom partnerkom, koju ne eksponira.

Haris Berković

1/7 Vidi galeriju FINALE ZVEZDA GRANDA: Pobednik je Haris Berković! Foto: Promo

Niz pobednika iz Bosne i Hercegovine nastavio je Haris Berković. On je javnosti postao zanimljiv kao dugogodišnji momak Rade Manojlović. Dva dueta sa sada već bivšom devojkom Radom su njegove najpoznatije pesme. Nedavno se pojavila njegova fotografija na kojoj se vidi da se dosta promenio. Inače, ga već duže vreme nema u javnosti.

Ibro Bublin

1/6 Vidi galeriju Ibro Bublin Foto: Printscreen/Instagram, Printscrenn Instagram, Goran Avramović

Jubilarnu desetu sezonu "Zvezda Granda" obeležila je pobeda Ibra Bublina, koga su nazvali i naslednikom Safeta Isovića zbog ljubavi prema sevdalinkama.

Aleksa Perović

1/9 Vidi galeriju Aleksa Perović Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Privatna Arhiva

Sezona 2016/17. po svemu je bila drugačija, a za pobednika je izglasan Aleksa Perović. Ni on već nekoliko godina nije objavio pesmu, ali je 2019. godine ostvario prvu pozorišnu ulogu.

Riste Ristevski

Foto: Damir Dervišagić

S druge strane, Riste Risteski je izabran za pobednika po glasovima publike. On je snimio nekoliko singlova, pa napravio pauzu usled pandemije. Iako nije imao neki veći hit, on često nastupa u rodnoj Severnoj Makedoniji.

Anid Ćusić

Foto: Damir Dervišagić

Anid Ćusić je još jedan takmičar koji je ostvario pobedu, ali još nije imao hit. Mladić iz Mostara je veoma popularan na društvenim mrežama, gde često objavljuje i obrade poznatih pesama.

Džejla Ramović

1/10 Vidi galeriju FINALE 13. SEZONE ZVEZDA GRANDA: Džejla Ramović je pokorila sve i odnela POBEDU! Suze joj idu od SREĆE! (KURIR TV) Foto: Nemanja Nikolić

Još jedan predstavnik pop muzike u "Zvezdama Granda" je Džejla Ramović. Ona je kao pobednica dobila pesmu i spot, a numera je brzo postala hit. Džejla je jedna od onih koji su pobedu u najpoznatijem muzičkom takmičenju na Balkanu odlično iskoristili, te njena popularnost stalno raste.

Nakon nje, u pomenutom takmičenju pobedili su Mahir Mulalić i Nermin Handžić, koji gradi ozbiljan estradni uz pomoć svoje mentorke Viki Miljković i njenog supruga Dragana Taškovića Tašketa, potom Slavica Angelova iz Severne Makedonije, a onda je pehar podigla Šejla Zonić. prošlogodišnji pobednik je Nikola Stanišić iz Severne Makedonije.