Sanja Vučić ima veliki broj fanova koji je vole zbog njene pozitivnosti, sjajnog pevanja i neverovatnog smisla za humor.

Tako je sada jedan od fanova pokazao koliko mu pevačica znači i istetovirao njeno ime i prezime, a sve to po ugledu na autogram koji mu je Sanja potpisala.

"Ovo je potpis moje inspiracije, Sanje Vučić. Hvala ti što si i moje najbolje i najgore dane učinila svetlijim svojim glasom i pesmama, kao i što me inspirišeš svaki dan", napisao je njen fan uz fotografiju tetovaže.

Sanja na to nije krila sreću, pa je uzvratila porukom:

"Volim te, bebo", napisala mu je pevačica.

