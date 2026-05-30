NEPOZNATI MUŠKARAC ISTETOVIRAO SANJU VUČIĆ NA RUCI! Ona se pohvalila fotkom, evo kako sve to izgleda
Sanja Vučić ima veliki broj fanova koji je vole zbog njene pozitivnosti, sjajnog pevanja i neverovatnog smisla za humor.
Tako je sada jedan od fanova pokazao koliko mu pevačica znači i istetovirao njeno ime i prezime, a sve to po ugledu na autogram koji mu je Sanja potpisala.
"Ovo je potpis moje inspiracije, Sanje Vučić. Hvala ti što si i moje najbolje i najgore dane učinila svetlijim svojim glasom i pesmama, kao i što me inspirišeš svaki dan", napisao je njen fan uz fotografiju tetovaže.
Sanja na to nije krila sreću, pa je uzvratila porukom:
"Volim te, bebo", napisala mu je pevačica.
Voli grube odnose
Podsetimo, Sanja Vučić koja je jednom prilikom rekla da voli batine tokom intimnih odnosa, otkrila je da je ponovo zaljubljena i da ima momka. Ona je prilikom gostovanja u "Amidži šou" otkrila kako se njen novi dečko zove Ognjen.