Pevač Sloba Vasić iskreno je govorio o teškom periodu kroz koji je prošao nakon incidenta na aerodromu, kada je jedno vreme proveo u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević".

Foto: Kurir

Kako je istakao, zbog svega što se dogodilo iskreno se kaje, a otkrio je i da je u jednom trenutku sam odlučio da potraži stručnu pomoć. Vasić naglašava da je boravak u ovoj ustanovi za njega predstavljao važan korak ka oporavku i da mu je terapija bila neophodna kako bi prevazišao izazove sa kojima se suočavao.

Kako je otkrio, dani provedeni u bolnici nisu bili samo period oporavka, već i kreativnog rada, pa je upravo tada počeo da razmišlja o novim muzičkim projektima.

- Tamo sam pisao pesmu. To je prva pesma koju sam napisao u toj situaciji, naravno vezana za celu priču. Bio mi je potreban mir i vreme da sve složim u glavi - rekao je Sloba.

Sprema ozbiljan projekat

Sloba Vasić izašao iz Laze Lazarević Foto: Ilija Ilić

Pevač najavljuje da publiku uskoro očekuje nova pesma inspirisana događajima koji su obeležili taj period njegovog života, kao i da u pripremi ima više muzičkih iznenađenja, uključujući duete i vizuelno snažan spot koji bi trebalo da prenese emocije kroz koje je prolazio.

- Sprema se ozbiljan projekat, čak i nekoliko dueta. Nova pesma će zaokružiti celu priču i preneti emociju, a sve ćemo predstaviti kao mini film koji prikazuje kako je sve izgledalo - poručio je Vasić.

Na pitanje voditeljke o ideji da se spot snima upravo u toj ustanovi, prvo se oglasila njegova supruga Jelena Lela Vasić, uz osmeh.

- E pa nemoj da nam čitaš misli, imamo mi već projekat - rekla je ona.

Sloba se zatim nadovezao, potvrđujući da je projekat već u razradi i da će biti nekoliko muzičkih iznenađenja.

- Čitaš nam misli, sprema se to uveliko. Biće mnogo iznenađenja, možda čak i dva dueta. Pesma će objasniti celu situaciju, a kroz mini film ćemo pokušati da prikažemo sve što se dogodilo - rekao je pevač.

Supruga objasnila šta se tačno dogodilo

Sloba Vasić pred prvi nastup nakon boravka u "Lazi" Foto: Kurir

Podsetimo, njegova supruga Jelena ranije je objasnila da Sloba nije "izbačen" niti prinudno hospitalizovan, već da je nakon incidenta na aerodromu i zdravstvenih tegoba sam potražio medicinsku pomoć zbog napada anksioznosti i povišenog pritiska. Nakon pregleda u Urgentnom centru i na VMA, odlučeno je da se obrati specijalizovanoj ustanovi.