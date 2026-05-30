Slušaj vest

Od trenutka kada su krenule priče da je upravo Nora osvojila srce bivšeg fudbalera Duška Tošića, javnost ne prestaje da prati svaki njen korak. Atraktivna brineta preko noći našla se u centru pažnje, a njene objave na društvenim mrežama sada se analiziraju do najsitnijih detalja.

Foto: Instagram

Dok Balkan bruji o navodnoj romansi sa Tošićem, Nora je odlučila da se posveti sebi i uživa u putovanjima. Sudeći po fotografijama koje objavljuje, trenutno boravi u Engleskoj, odakle redovno deli trenutke iz svakodnevice. Dobro raspoloženje, osmeh na licu i zanimljive lokacije koje obilazi nisu promakli njenim pratiocima, koji u komentarima ne prestaju da pominju upravo Duška.

Posebnu pažnju privlači činjenica da se Nora poslednjih meseci često nalazi na različitim evropskim destinacijama, a mnogi su ranije primetili da je boravila i u Turskoj, gde Tošić zbog poslovnih obaveza često provodi vreme. Upravo zbog toga spekulacije o njihovom odnosu postaju sve glasnije.

Ipak, ni Nora ni Duško za sada nisu javno govorili o prirodi svog odnosa. Umesto toga, njihovi pratioci nastavljaju da slažu kockice i traže skrivene poruke u objavama na društvenim mrežama.

Da li je reč o ozbiljnoj romansi koja se razvija daleko od očiju javnosti ili samo o prijateljstvu koje je izazvalo lavinu komentara, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – od kada je dovedena u vezu sa Duškom Tošićem, interesovanje za Noru ne prestaje da raste.

1/4 Vidi galeriju Duškova nova devojka Foto: Instagram

Priznao sve

Podsetimo, Duško se kratko oglasio za Direktno.rs i potvrdio informacije da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da otkriva detalje o svom odnosu s Norom.

- Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - izjavio je kratko bivši fudbaler.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih napisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene, čini se da je Duško pronašao mir i stabilnost jer je Nora prva devojka s kojom se pojavio u javnosti posle završetka braka. Oni koji ga viđaju poslednjih meseci kažu da nikad nije delovao opuštenije i zadovoljnije.

Da li će njihova ljubav opstati, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - gde su Duško Toćić i žene, tu je uvek turbulentno.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić uvek privlači pažnju Foto: Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Nemanja Nikolić, Marko Karović, Boba NIkolić, Shutterstock/ilikeyellow, Damir Dervišagić, Marko Karović

Bleda kopija originala

Podsetimo, kako se može čuti po gradu, ali i pročitati na društvenoj mreži Iks, Nora je pre nekoliko godina čak bila administrator jedne od tadašnjih fan stranica pop dive JK.

- Svi koji znaju Noru, znaju da ona godinama obožava i prati Jelenu i njen rad. Opčinjena je njome, njenim izgledom i pesmama. Pravi je fan. Pre nekih osam ili devet godina, Nora je čak bila administrator jedne JK fan stranice na Instagramu, koja je redovno objavljivala njene slike i snimke s nastupa, ali i Jelenine autfite, izjave i slično. Mislim da nema nastupa u Beogradu gde je Jelena pevala, a da Nora nije bila u prvim redovima do bine sa svojim društvom. Ona je s vremenom počela i da kopira Jelenin stil, pa u garderoberu ima dosta komada i aksesoara poput njenog idola. Šminka se i frizira kao ona, ali je sve to bleda kopija originala. Ipak, pre pet meseci je u Norin život ušao Duško, koga je privuklo baš to što neodoljivo podseća na njegovu bivšu suprugu. To je očigledno njegov tip žene. Nisam baš siguran koliko je on njen, ali joj sigurno imponuje što sad može da se hvali po gradu da je s Duškom. Sigurno je ispunila svoje snove da bar nešto ima zajedničko s Karleušom (smeh) - zaključio je naš sagovornik.