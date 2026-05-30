Ispred Hrama Svetog Save čekaju nepregledne kolone, pa vernici u redu stoje satima kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih pravoslavnih svetinja.

Među njima, ljudi iz sveta poznatih ovih dana su se uputili upravo ka Hramu. Tako je i pevačica Nikolina Kovač strpljivo čekala da dođe na red, pa je i podelila fotografiju ispred ovog svetog mesta.

Iako se porodila pre tri meseca, ona je satima bila na nogama ispred Hrama Svetog Save, odakle se oglasila i podelila prizor ispred sebe.

Emotikonom sa suzama u očima i rukama koje se mole u opisu, ona je dočarala svoje emocije izazvane zbog svetinje i negovanja hrišćanskih vrednosti.

Nema sumnje da je za nju, kao i za većinu ljudi hrišćanske veroispovesti, ovaj trenutak bio zaista nešto posebno.

Rodila troje dece

Nikolina je na ovaj svet donela tri života, a poslednje dete rodila je ove godine. Najlepšu vest je tada sa javnošću podelio njen kolega i suprug, pevač Saša Kapor, i otkrio da su dobili sina.

- Živote moj - napisao je Saša Kapor na društvenoj mreži Instagram.

"Ovo mi je bio najlakši porođaj"

Podsetimo, kad je izašla iz porodilišta, po nju i bebu je tada stigao ponosni tata u "besnoj mašini", Mercedesu G klase crne boje, koji vredi oko 150.000 evra.

Pevačica je prilikom izlaska zablistala u crnim pantalonama, beloj košulji i bundi, dok je Saša nosio nosiljku sa uspavanim bebom.

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila pre četiri dana, odlično se osećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina tada.

Čuvaju tradiciju i neguju hrišćanske vrednosti

- Odlazimo na liturgiju, volimo da nam jutro počne u miru i spokoju - objasnila je Nikolina svojevremeno šta je za njihovu porodicu važno za Pink.rs.

Ona se tom prilikom prisetila kako su praznici izgledalui u ranijim vremenima, dok je još bila devojčica:

- Sve je bilo skromno, a prepuno istinske radosti, uživala sam da sa bakom i mamom farbam, ukrašavam jaja, a i da u kucanju pobedim. Trudim se da moja deca zadrže skromnost i radovanje u malim stvarima, iako to u današnjem vremenu nije jednostavno. Saša i ja kao roditelji trudimo se da ostanemo dosledni nekim tradicionalnim vrednostima - iskrena je bila tada.

