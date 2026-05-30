Slušaj vest

Bosanski pevač Samir Alebić suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, a nakon godinu i po dana borbe sada je progovorio o borbi. Pevač je objasnio da je bio na dijalizi zbog hronične bolesti bubrega i da je iza sebe ostavio jako težak period.

Screenshot 2026-05-30 182137.jpg
Foto: Preent Screen

Samir je na Instagramu podelio fotografiju iz bolnice nakon transplantacije bubrega.

- Imam potrebu da se zahvalim svima vama koji ste mi pisali od ponedeljka od momenta transplantacije bubrega. Svaka podrška u ovom momentu mnogo znači, što s tiče oporavka on teče odlično, nalazi se vraćaju u normalu. Ne želim da vas zamaram nalazima koji su pokazivali kolika su oštećenja bubrega znam da se telo nakupilo nečistoća, izlazile su mi bubuljice po licu koje ja nikada nisam imao, imao sam čisto lice, međutim sve je to bilo odraz bolesti bubrega... Ne moram ni da govorim koliko je bila teška ta dijaliza, bila je kućna - napisao je on i dodao:

"Rođendan mi je 28.3 a od sada 25.5 slavim kao rođendan"

Samir Alebić  Foto: Preent Screen

- Oporavak teče odlično, ništa idemo u novo poglavlje života. Oporavak mora biti duži ali moram da se pazim i čuvam da redovno pijem lekove, jedem hranu koja je termički obrađena, da ne jedem prženu hranu. Ja sam tačnije 25. 5 dobio novu priliku za život. Ponovo sam rođen, mogu slobodno tako da kažem. Rođendan mi je 28.3 a od sada 25.5 slavim kao rođendan.

Posebno je dirljivo da mu je bubreg donirao otac, a pevač koji se proslavio u muzičkoј emisiјi "Zvezda možeš biti ti" kaže da se i on i otac osećaju dobro.

Ne propustiteStarsPEVAČICA NA IVICI SUZA ISPRED HRAMA Pre samo tri meseca rodila treće dete, sad SATIMA na nogama u nepreglednoj koloni: Ovako se čuvaju hrišćanske vrednosti
Nikolina Kovač
Stars"UVEK SAM PREZIRALA TAJ SNOBIZAM" Jelena Karleuša bez dlake na jeziku osula paljbu po poznatima (FOTO)
Jelena Karleuša
StarsSRCE DUŠKA OSVOJILA, PA NESTALA IZ SRBIJE! Nakon ljubavnih priča sa Tošićem, Nora spakovala kofere, evo gde je otišla (FOTO)
Screenshot 2026-05-30 165934.jpg
StarsSLOBA VASIĆ NAPISAO PESMU U BOLNICI "LAZA LAZAREVIĆ"! Dok je ležao na klinici zbog psihičkog stanja ovim stihovima otkrio šta se krije iza svega
Sloba Vasic 2.jpg
Stars"ZBOG TE KUĆE SAM BANKROTIRALA" Pevačica godinama bila u dugovima, a danas seje i kosi: Otrkila šta sve ima u bašti, a u ovakvim odnosima je ostala sa kolegama
Screenshot 2025-03-18 151515.png
Stars"KOD MENE U KUĆI JE MUŠKARAC GLAVNI" Melina se udala za starijeg milionera, a ovako je govorila o braku: On se o svemu pita...
Screenshot_30.jpg

26:27
STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija