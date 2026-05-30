Najveća muška zvezda Balkana, Zdravko Čolić, danas proslavlja svoj rođendan. Njemu su najmiliji priredili neodoljivo iznenađenje koje je pevač podelio na svom Instagram nalogu.

Zdravko je sa prijateljima uživao u rođendanskoj proslavi, a u jednom trenutku su devojčice iz plesne škole, obučene kao balerine zapevale Čolin hit: "Pusti pusti modu".

One su spremile i koreografiju, a Zdravko je ne skidajući osmeh ispratio svaki njihov korak prepun ponosa i pružio im podršku. Kasnije ih je izgrlio i javno se zahvalio.

- Hvala svima na lepim čestitkama povodom rođendana - napisao je Čola.

Inače, otkako se pojavio na jugoslovenskoj sceni, Zdravko Čolić važi za miljenika žena i mnogi ne veruju da je danas napunio 75 godina.

U braku sa profesorkom geografije

Zdravko Čolić legenda

Čola decenijama uživa kraj Aleksandre sa kojom ima dve ćerke, a koja ne voli da se eksponira u javnosti.

Po zanimanju je profesorka geografije i u potpunosti je posvećena svom profesionalnom životu.

- Venčali smo se na Prvi maj potpuno spontano, svi su mislili da je skrivena kamera, jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo ili dža ili bu. Poštovanje i prijateljstvo mora da postoji. Veze koje duže traju, za onog ko može da ih izgura, nisu nekad loše, u smislu zajedničkog života - rekao je tada, a Aleksandra je ranije za "Hello" otkrila kako je zavela tada najvećeg šmekera na estradi.

– Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovek nekako prepozna osobu koju bi opet rado video, uhvati neku emociju koja bez reči govori da joj je stalo do njega. To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najlepša i najpametnija žena, a da jedva čekaš da odeš od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je verovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju.