Za vreme svog života važio je za jednog od najpopularnijih pevača, a njegova muzika se sluša i danas, međutim, retko ko zna bolnu priču koja se krije iza Predraga Živkovića Tozovca.

Preminuo je 2021. godine a njegova životna priča je obeležena teškim trenucima, borbom, ali i velikim uspesima.

Oca mu streljali nacisti

Sa svega pet godina, dogodila se prva velika trauma u njegovom životu. Naime, otac pevača po kom je i dobio nadimak Tozovac, streljan je od strane nacista, zajedno sa tečom, ujakom i kumom koji je u tom trenutku imao samo 12 godina.

Tozin otac se zvao Svetozar Živković, a bio je poznat kafedžija i harmonikaš.

Ekipa Kurira je tokom prošle godine obišla njegov porodični dom u Kraljevu, a prizor koji smo zatekli nalazi se u galeriji ispod.

Prozori su bili polomljeni, staklo se rasulo po podu, vrata vise na šarkama, a unutrašnjost doma više podseća na napuštenu ruševinu nego na mesto gde je u mladosti živela muzička veličina. Stari, pohabani nameštaj prekriven prašinom, polomljene stepenice, oronuli zidovi išarani grafitima, a u ćoškovima pocepane zavese koje su nekada skrivale intimu jednog doma.

- Ovde je, kako se priča u kraju, živeo Tozovac. Ne razumem zašto se ovo ne obnovi. Greota je! Koliko je on dao muzici, a pogledajte šta je ostalo... - rekao je tada jedan od starijih meštana.

Sa 10 godina počinje da svira

Očeva harmonika došla je u ruke, tada, desetogodišnjeg Tozovca kada je prvi put počeo da svira. Mada, talenat za muziku otkrili su njegovi roditelji kada mu je bilo četiri godine. Kasnije, njegove muzičke početke obeležile su svadbe i veselje, a sve u svrhu pomaganja porodice, kako bi imali za hleb.

Kako je vrlo brzo zakoračio i u pevačke vode, njegov vanvremenski talenat ga je doveo do velike popularnosti na prostorima nekadašnje Jugoslavije.

Imao suicidne misli

Pesmu "Jeremija" otpevao je 1972. godine i vrlo brzo naišao je na osudu tadašnjih vlasti, budući da je okarakterisana kao "četnička". Zbog strepnje od mogućih posledica, Toza napušta zemlju i odlazi u Nemačku na dve godine.

Oduzeli su mu pasoš kada se vratio kući, ali i dalje je imao veliku podršku publike.

- Proteran je, živeo je u Nemačkoj i bio na granici psihičke ljudske izdrživosti, hteo je da reže vene, da se ubije. Kakav mu je život kad nije u Beogradu, Kraljevu, u njegovoj Srbiji - rekao je nedavno za Blic pevačev kum Ratko Rađenović.

Sahranjen sa Zvezdinim šalom

Publiku nije osvajao samo glasom, već svojim stavom, šarmom i energijom. Tozin poslednji koncert bio je održan 2012. godine.

Četvoro dece ostalo je iza njega, dvoje iz vanbračnih odnosa, a dvoje iz braka, a nakon njegove smrti, dugo trajala borba za imovinu.

Ovako je izgledao pevačev ispraćaj na večni počinak:

U 85. godini života, Predrag Živković Tozovac je napustio ovaj svet, a sahranjen je sa šalom Crvene Zvezde. Upravo za taj klub bio je jako vezan. Uzrok smrti bio je virus korona.

Borba za imovinu

Nedavno je Tozin kum otkrio šta se dogodilo sa imovinom pevača nakon smrti, pa je u razgovoru za Blic otrkio detalje.

- Oni (Sinovi i žena) su dobili ozbiljan novac. Stanove i to što je imao na knjižici, ja ga nikad nisam pitao koliko je imao. Moje detinjstvo je bilo iz jake kuće, moja porodica je prestižno živela, nikad nisam od njega pozajmicu uzeo, ni 100 evra, ali znao je da me časti. Cenio je što ja slatko trošim pare, sve što sam zaradio, ja sam trošio - objašnio je nedavno za Blic Tozin kum.

Nakon skoro pet godina od smrti muzičke legende, sećanje na njega među narodom ne bledi. Ostaće upamćen po brojnim hitovima u kojima se, danas, i mlađe i starije generacije pronalaze i u njima osećaju iskrenu emociju.

