Poznati reper Marko Milivojev Mili privukao je veliku pažnju korisnika društvenih mreža nakon što je javno prokomentarisao novi album Mihajla Veruovića Vojaža.

Foto: Damir Dervišagić

Mili je putem svog naloga izneo iskren stav o Vojaževom najnovijem muzičkom izdanju, ne krijući da nije oduševljen onim što je čuo.

Njegova objava brzo je izazvala brojne reakcije i komentare, a reper je poručio da je od novog albuma očekivao znatno više, te da ga konačan rezultat nije impresionirao.

Objavu prenosimo u celosti:

- Mislio sam da od prošlog albuma ne može gore, jer je bio baš sr*** ali prevario sam se, ovaj najnoviji je nešto najgore moguće. Lik izbaci sedam pesama od čega su četiri featovi i nazove to album. Pritom pesme sr*** ne zna se koja je gora bukvalno. Neki Sale Tru stil u neuspelom pokušaju. Uznemirujući audio! Trend je na TikToku da se ljudi pitaju šta nije u redu sa njim, i kažu da ne mogu da slušaju to repovanje. Na sve izbacuje na najjačem kanalu, koji ima preko 4 miliona subskrajbera i i pored toga JAKE reklame koju je platio i featova, opet katastrofa. Eto toliko - stoji u Milijevoj objavi.

Ostaje da se vidi da li će Vojaž odgovoriti na prozivke starijeg kolege ili će odlučiti da se ne osvrće na kritike svog kolege koji je poznat po tome što nema "dlake na jeziku" o bilo kojoj temi.

Otvorio onlifans

Podsetimo, popularni reper Marko Milivojev Mili, osim solo karijere prepustio se i filmskoj produkciji, te aktivno radi aranžmane za pesme filmskog serijala "Južni Vetar", a oprobao je i u glumi u seriji "Grupa".

Međutim, umetnost nije jedini finansijski prihod mladog repera. On je svojevremeno odlučio i da otvori profil na "Onlifans" platformi, gde zarađuje na osnovu pretplatnika, deleći sa njima privatne fotografije i video zapise intimne prirode.