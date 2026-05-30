Svečano otvaranje letnje bašte restorana Dva Jelena okupilo je veliki broj poznatih ličnosti, prijatelja restorana i gostiju koji su uživali u muzici i atmosferi po kojoj je Skadarlija godinama prepoznatljiva. Veče je proteklo uz pesmu, druženje i nastupe brojnih zvezda domaće estrade, a dobra energija trajala je do kasno u noć.

Foto: Petar Djordjevic

Među gostima bili su Neda Ukraden, Dragan Kojić Keba, Goca Lazarević, Boban Rajović, Saša Kapor, Nenad Blizanac, Kaja Ostojić, Sandra Afrika, Angelina, Ivana Nikolić i Ćana, koji su svojim prisustvom uveličali početak još jedne letnje sezone u čuvenom restoranu.

Kako je veče odmicalo, atmosfera je postajala sve bolja, a mikrofona su se latili gotovo svi prisutni umetnici. Nizali su se hitovi koje su gosti pevali zajedno sa izvođačima, dok je restoran bio ispunjen aplauzima i odličnim raspoloženjem.

Ipak, trenutak koji je obeležio celo veče bio je ulazak Saša Lazarević Kudra koji se pred kolegama pojavio prerušen u legendarnog Toma Zdravković. Kada je ušetao u baštu sa čašom i cigarom u ruci, nastao je potpuni muk, a svi pogledi bili su uprti ka njemu. Gosti i kolege ostali su nemi zbog transformacije i načina na koji je dočarao duh jednog vremena.

Nakon toga pozdravio je kolege, a potom zapevao njihove najveće hitove, što je izazvalo oduševljenje prisutnih. U jednom trenutku čitava bašta pevala je u glas, dok su se aplauzi i ovacije nizali tokom cele večeri. Upravo taj trenutak mnogi su izdvojili kao vrhunac otvaranja letnje bašte i noć koja će se dugo prepričavati u Skadarliji.

