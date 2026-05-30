Veliki redovi se već danima stvaraju ispred Hrama Svetog Save gde dolaze vernici kako bi videli Pojas Presvete Bogorodice.

Osim mnogih drugih poznatih ličnosti, pred svetinjom je došao da se pokloni i bokser Veljko Ražnatović, sin folk pevačice Cece Ražnatović.

Veljko je, najpre, podelio fotografiju iz kolone, dok je srpljivo čekao svoj red. Sat vremena kasnije je na njegovom Instagram profilu osvanula objava iz Hrama.

Veljko Ražnatović ispred Hrama čeka u redu da vidi svetinju Foto: Printscreen

Veljko je na ovaj način dao do znanja da neguje verske i tradicionalne vrednosti, a to ponosno pokazuje.

Pojas u Hramu Svetog Save do 5. juna

Podsećamo, patrijarh srpski Porfirije najavio je da će Pojas Presvete Bogorodice u Beogradu biti sve do 5. juna.

- Blaga vest našega starca Jefrema, a to je da, s obzirom da braćo i sestre dragi, toliko i pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda po ovom suncu da stojite napolju, blaga vest za vas je da će pojas Presvete Bogorodice ostati do sledećeg petka - rekao je on.

Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

Nepregledne kolone su danonoćno na prilazu Hramu Svetog Save, a, kako saznajemo, veruje se da je najduža dosad iznosila čak 3,5 kilometara!

Pojas Presvete Bogorodice u Beograd je 20. maja doneo iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem.

Javne ličnosti čekaju svoj red

Mnoge javne ličnosti pristižu da vide svetinju, pa osim Veljka, ovih dana su dolazili Kristijan Golubović, Nikolina Kovač, čak je i Snežana Đurišić s ponosom pokazala svoje unuke koje su se poklonile.

