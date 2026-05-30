Naša legendarna pevačica Marija Šerifović ponovo peva pred punim Sava Centrom. Tom prilikom, mnogi ljudi iz javnog sveta došli su da uživaju u njenim numerama.

Tanja Savić sa verenikom

Među prvima koja je stigla da da podršku koleginici, ali i da uživa u emotivnim baladama, bila je Tanja Savić. Ona je došla u pratnji verenika Muhameda Mukija Bešića.

Tanja Savić sa verenikom na koncertu Marije Šerifović

Njih dvoje su iz prvih redova podržavali Mariju, a pojavili su se u elegantnim odevnim kombinacijama. Naime, Tanja je nosila krem haljinu koja je pratila liniju tela, dok je njen izabranik imao belu košulju i tamnije pantalone.

Jovana Pajić u miniću

Marijina dobra prijateljica, s kojom, inače, planira da pazari nekretninu na Baliju, Jovana Pajić, već drugo veče zaredom gleda Šerifovićku iz prvog reda.

Jovana Pajić iz prvog reda podržava Mariju Šerifović

Ona je svojim izgledom oduševila prisutne, a na sebi je nosila kratki minić zbog kog je dobila mnoge poglede.

Boško Jakovljević dobro raspoložen

Bivši maneken, modni dizajner i voditelj, Boško Jakovljević došao je vidno raspoložen i svojim izgledom još jednom opravdao titulu "večnog dečaka" kako ga pojedini zovu.

Boško Jakovljević na koncertu Marije Šerifović

Inače, Boško je karijeru na televiziji započeo 1996. godine i gotovo u trenu je postao jedan od najpopularnijih autora i voditelja na našem medijskom nebu.

Marija počela koncert

Sava Centar je, očekivano, bio krcat, a Marija je oduševila publiku izvanrednim repertoarom.

Marija Šerifović na svom petom koncertu

Ona je pevala svoje dobro poznate pesme i publici poklonila neverovatnu atmosferu koja je bila vredna svakog aplauza.

Zahtevala samo jednu stvar

Podsetimo, Marija Šerifović održala je sinoć četvrti po redu koncert u Sava Centru, a jedan dirljiv trenutak iz publike privukao je posebnu pažnju pevačice i njenih fanova.

Naime, na društvenim mrežama pojavio se i velikom brzinom počeo da kruži snimak dečaka koji je sa neverovatnim oduševljenjem pratio svaki trenutak Marijinog koncerta.

Kako se može videti na snimcima, mališan je širom otvorenih očiju uživao u nastupu, pevao u glas sa pevačicom, aplaudirao i doslovno nije skidao pogled sa scene.

Ovaj emotivni video brzo je stigao i do same Marije Šerifović, koja nije ostala ravnodušna na iskrene emocije svog najmlađeg i po svemu sudeći, najvernijeg fana.

Marija je snimak odmah podelila na svom Instagram "storiju", a zatim je uputila javni poziv njegovim roditeljima kako bi dečaku priredila iznenađenje za pamćenje.

Molim roditelje da se jave u DM! I da sutra mali gospodin bude moj gost u prvom redu! – poručila je Marija putem društvenih mreža.

