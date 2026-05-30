TANJA SAVIĆ NE PUŠTA RUKU VERENIKA Poznati na koncertu Marije Šerifović: Zahtevala je samo 1 stvar! Minić ove pevačice "ukrao šou", a evo ko je još tu
Naša legendarna pevačica Marija Šerifović ponovo peva pred punim Sava Centrom. Tom prilikom, mnogi ljudi iz javnog sveta došli su da uživaju u njenim numerama.
Tanja Savić sa verenikom
Među prvima koja je stigla da da podršku koleginici, ali i da uživa u emotivnim baladama, bila je Tanja Savić. Ona je došla u pratnji verenika Muhameda Mukija Bešića.
Njih dvoje su iz prvih redova podržavali Mariju, a pojavili su se u elegantnim odevnim kombinacijama. Naime, Tanja je nosila krem haljinu koja je pratila liniju tela, dok je njen izabranik imao belu košulju i tamnije pantalone.
Jovana Pajić u miniću
Marijina dobra prijateljica, s kojom, inače, planira da pazari nekretninu na Baliju, Jovana Pajić, već drugo veče zaredom gleda Šerifovićku iz prvog reda.
Ona je svojim izgledom oduševila prisutne, a na sebi je nosila kratki minić zbog kog je dobila mnoge poglede.
Boško Jakovljević dobro raspoložen
Bivši maneken, modni dizajner i voditelj, Boško Jakovljević došao je vidno raspoložen i svojim izgledom još jednom opravdao titulu "večnog dečaka" kako ga pojedini zovu.
Inače, Boško je karijeru na televiziji započeo 1996. godine i gotovo u trenu je postao jedan od najpopularnijih autora i voditelja na našem medijskom nebu.
Marija počela koncert
Sava Centar je, očekivano, bio krcat, a Marija je oduševila publiku izvanrednim repertoarom.
Ona je pevala svoje dobro poznate pesme i publici poklonila neverovatnu atmosferu koja je bila vredna svakog aplauza.
Zahtevala samo jednu stvar
Podsetimo, Marija Šerifović održala je sinoć četvrti po redu koncert u Sava Centru, a jedan dirljiv trenutak iz publike privukao je posebnu pažnju pevačice i njenih fanova.
Naime, na društvenim mrežama pojavio se i velikom brzinom počeo da kruži snimak dečaka koji je sa neverovatnim oduševljenjem pratio svaki trenutak Marijinog koncerta.
Kako se može videti na snimcima, mališan je širom otvorenih očiju uživao u nastupu, pevao u glas sa pevačicom, aplaudirao i doslovno nije skidao pogled sa scene.
Ovaj emotivni video brzo je stigao i do same Marije Šerifović, koja nije ostala ravnodušna na iskrene emocije svog najmlađeg i po svemu sudeći, najvernijeg fana.
Marija je snimak odmah podelila na svom Instagram "storiju", a zatim je uputila javni poziv njegovim roditeljima kako bi dečaku priredila iznenađenje za pamćenje.
– Molim roditelje da se jave u DM! I da sutra mali gospodin bude moj gost u prvom redu! – poručila je Marija putem društvenih mreža.
