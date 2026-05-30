Pevačica Elektra Elit poznata je po svom kontroverznom načinu života, pa tako kad god se negde pojavi, ukrade mnoge poglede, a neretko se dogodi i pravi spektakl.

Ništa drugačije nije bilo ni sada, kada je ona, zajedno sa svojom ćerkom, bila glavna tema večeri u izlasku u Bosni.

Njih dve nisu mogle da prođu neprimećeno. Atraktivnim izgledom su privukle veliku pažnju. Elektra je nosila crvenu providnu haljinu koja je isticala njene atribute, a velike crne naočare na glavi bile su detalj koji je dodatno pojačao celokupni utisak.

Njena ćerka se odlučila za smelu kombinaciju - kožni top sa sjajnim efektom, a crveni karmin je tome lepo išao u prilog.

Srca im osvojili opasni momci iz Bosne

O životima dveju dama, često se spekuliše. Ono što javnost zna, jeste da su obe srećne u ljubavi, ali identiteti njihovih partnera ostaju anonimni.

Međutim, iako pojedinosti drže u tajnosti, isplivale su informacije da su njihova srca osvojili opasni momci iz Bosne. Budući da ne vole da pričaju otvoreno o tome, nisu objavljivale ni zajedničke fotografije sa partnerima na društvenim mrežama.

Ne krije ljubav prema Bosni

Elektra Elit ne krije koliko je uvek volela Bosnu i Hercegovinu, a tu, inače, često i provodi vreme. Mnogo prijatelja sa kojima se druži, poteklo je upravo iz ove zemlje.

Elektra Elit je iznosila razne detalje svog posla, a jednom prilikom je čak otkrila i koliko naplaćuje intimne odnose.

Iz tih razloga, njen izbor za provod i noćni život u ovom mestu nisu iznenađenje. S obzirom da u izlazak ide sa naslednicom, reklo bi se da su izuzetno bliske.

Ćerka studira medicinu

Još 2024. godine su osvanuli snimci iz izlaska Elektre i njene ćerke u Beogradu. One su se tada provodile do ranih jutarnjih sati.

Ono što se o njenoj ćerki zna, jeste da se zove Diva i studira medicinu. Inače, sudeći po fotografijama, reklo bi se da Elektra i Diva prilično liče.

- Elektra je odlučila da maksimalno uživa u Beogradu i nije želela da sebe i svoju porodicu uskrati tog užitka. Tek što se vratila iz Sarajeva ćerku je sačekala na aerodromu koja je doputovala iz Švajcarske kako bi nekoliko dana provela u srpskoj prestonici. Diva studira medicinu u Cirihu i važi za dobru i vaspitanu devojku, što svi mogu zaključiti po njenom ponašanju. One su se sa prijateljima maksimalno opustile, a pevačica nije štedela novac da svima sve obezbedi za stolom - ispričao je jednom prilikom izvor za "Pink".

Napravila haos na koncertu

Podsetimo, Elektra se nedavno pojavila na koncertu naše velike zvezde Vesne Zmijanac, a upravo tom prilikom, zasenila je mnoge prisutne.

Nokti zamalo duži od samih prstiju, privukli su poglede, ali sigurno je da njen ekstravagantan stil mnoge ostavlja i ostavljaće bez teksta.

Kako smo već pisali, ona je rođena kao Đuro Ostojić u jednom malom selu u Lici, detinjstvo je provela potpuno neprimetno – čuvala stoku, išla u školu, družila se sa vršnjacima i kako kažu meštani bila je "sasvim obična osoba"

- Bio je povučen, ali ljubazan. Ništa nije ukazivalo na to da će jednog dana postati javna ličnost. Sećam se da je pomagao roditeljima u poljoprivredi, kao i svi mi tada – govorio je svojevremeno izvor iz njenog sela.

Kako je celog života prate obrti, lako se nosila sa svim pogledima koje je dobijala tokom večeri, a celu njenu životnu priču možete pročitati OVDE.

