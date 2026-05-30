Svi koji prate Elitu 9, sa nestrpljenjem iščekuju da se na vratima Bele kuće u Šimanovcima pojavi Aleksandra Subotić o čijem se ulasku neprestano priča.

Starleta do sada nije želela da otkriva detalje svog ugovora, pa nije bilo poznato kada će kročiti na imanje.

Međutim, Subotićka se oglasila i obavestila zagolicala maštu publici ovog formata.

- Sutra je taj dan! Napokon stižem tamo gde su me toliko dugo iščekivali - napisala je ona i ovim su mnogi poverovali da je reč upravo o ulasku u Elitu.

"Pripremam se"

Podsećamo, Aleksandra se nedavno oglasila za Blic, otkrivši detalje njenih priprema za rijaliti.

- Osećam se fantastično i nikad bolje. Pripremam se za ulazak za “Elitu“ i da se razračunam sa kim zaista treba. Nikad nisam komentarisala rijaliti, jer ja to ni ne pratim, a ovo što se meni dešava nije rijaliti, već moj privatan život. Spremna sam sada po prvi put da iznesem javno i detaljno svoju stranu priče - rekla je ona, a potom otkrila zašto je odlučila da progovori o svemu.

"Došlo je vreme da kažem istinu"

Ona je tada dala svoj sud o aktuelnim učesnicima.

- Što se Stanije tiče prvi kontakt smo imale u “Parovima“ kada mi je slala podršku, međutim kada smo se našle zajedno u “Zadruzi“, mnogi se osećaju ugroženo, jer sam ja glavna tema. Ona je prvo napala mog oca, pa vređala mene i moje dete i ja to pamtim. Maja i ona se sada svađaju, a pre toga su se podržavale. Ništa od toga ja ne čujem, jer ne gledam, već me zovu mama i Petar i nabiju mi stres, ali uvek sebi kažem “Aleksandra nisu tvoj nivo i ne oglašavaj se“, ali sada je došlo vreme da se oglasim i da kažem istinu, jer i jedna i druga lažu. Maja je đubre i tu nema potrebe da se polemiše, ona bi bila sa bilo kim. Maja je ispričana priča i žena lakog morala od koje se sve ovo očekuju. U mom slučaju mislim da sam je naučila pameti i da sam joj bolna tačka i da sam joj i te kako pokazala gde joj je mesto i zato me mrzi.

Honorar od 30.000 evra

Nedavno je procurila vest o Subotićkinom honoraru.

- Aleksandra je dogovorila honorar od 30.000 evra, biće tamo nepuna tri meseca. Ne ulazi ona zbog para u rijaliti, ona pored Pece živi kao kraljica, ulazi da kaže Maji i Staniji sve što ima u lice i završi jednom za svagda sa tom pričom i skine ljagu sa svog imena - rekao je nedavno za Informer izvor blizak Subotićki.

