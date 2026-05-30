Na čelu firme naše pevačice Viki Miljković nalazi se njen suprug Dragan Tašković Taške, a osnovali su je pre nekoliko godina.

Delatnost kompanije je prodaja nekretnina, a godinama unazad prodaju luksuzne nepokretnosti, kako u Srbiji, tako i na Bliskom istoku, u Dubaiju, a od toga zarađuju ozbiljan novac.

Viki Miljković i Dragan Tašković Taške Foto: Damir Dervišagić

Viki je već isticala da im biznis odlično ide, a za samo nekoliko godina stvorili su milione, a inače, počeli su da posluju i u Istanbulu.

Tokom 2025. godine, prihodi su bili veći od 177 miliona dinara, dok su rashodi bili u iznosu od oko 156 miliona.

Kada se od ukupnog iznosa oduzmu porezi i svi ostali troškovi, njihova firma je tokom prošle godine ostvarila neto dobitak od skoro 19 miliona dinara, odnosno približno 160.000 evra.

2024. poslovali u gubitku

Zanimljivo je da su njihovi prihodi 2024. bili duplo manji, 60 miliona dinara, a rashodi oko 62 i po miliona dinara. Nakon oporezivanja, poslovali su u gubitku od oko 3 miliona dinara, zapravo 25.000 evra.

"Zadovoljna sam"

Jednom prilikom, Viki je progovorila o svom privatnom poslu.

Viki Miljković i Nermin Hadžić Foto: Youtube, Kurir, Kurir Televizija

- Jako sam zadovoljna kako se moj privatni biznis razvija i ponosna sam na sve rezultate koje sam do sada postigla. U pregovorima smo s još nekim luksuznim kompleksima i polako se širimo. Naša firma radi direktnu prodaju, kao i uređenje samog enterijera. Mnoge kolege su nam ukazale poverenje, na šta sam im posebno zahvalna. Drago mi je da nam veruju, a mi se uvek potrudimo da im pružimo najbolje uslove i najkvalitetniju ponudu - izjavila je Viki za "Alo" 2022. godine.

