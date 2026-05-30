ZGRNULA MILIONE, ALI NE OD PEVANJA! Naša pevačica napravila ozbiljnu lovu od privatnog posla, ovo je TAČNA SUMA koju je zaradila
Na čelu firme naše pevačice Viki Miljković nalazi se njen suprug Dragan Tašković Taške, a osnovali su je pre nekoliko godina.
Delatnost kompanije je prodaja nekretnina, a godinama unazad prodaju luksuzne nepokretnosti, kako u Srbiji, tako i na Bliskom istoku, u Dubaiju, a od toga zarađuju ozbiljan novac.
Viki je već isticala da im biznis odlično ide, a za samo nekoliko godina stvorili su milione, a inače, počeli su da posluju i u Istanbulu.
Tokom 2025. godine, prihodi su bili veći od 177 miliona dinara, dok su rashodi bili u iznosu od oko 156 miliona.
Kada se od ukupnog iznosa oduzmu porezi i svi ostali troškovi, njihova firma je tokom prošle godine ostvarila neto dobitak od skoro 19 miliona dinara, odnosno približno 160.000 evra.
2024. poslovali u gubitku
Zanimljivo je da su njihovi prihodi 2024. bili duplo manji, 60 miliona dinara, a rashodi oko 62 i po miliona dinara. Nakon oporezivanja, poslovali su u gubitku od oko 3 miliona dinara, zapravo 25.000 evra.
"Zadovoljna sam"
Jednom prilikom, Viki je progovorila o svom privatnom poslu.
- Jako sam zadovoljna kako se moj privatni biznis razvija i ponosna sam na sve rezultate koje sam do sada postigla. U pregovorima smo s još nekim luksuznim kompleksima i polako se širimo. Naša firma radi direktnu prodaju, kao i uređenje samog enterijera. Mnoge kolege su nam ukazale poverenje, na šta sam im posebno zahvalna. Drago mi je da nam veruju, a mi se uvek potrudimo da im pružimo najbolje uslove i najkvalitetniju ponudu - izjavila je Viki za "Alo" 2022. godine.
