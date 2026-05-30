Večeras je pravi spektakl u Temišvaru gde pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prvi put peva pred publikom u Rumuniji.

Kako piše MONDO, 40.000 ljudi se okupilo na platou da bi prisustvovali koncertu koji se dugo čekao.

Kada se naša pevačica pojavila na sceni, pozdravili su je gromoglasnim aplazom i vriskom oduševljenih fanova.

U elegantnoj crnoj haljini, Ceca je izašla na binu, a zanimljiv prorez na grudima privukao je pažnju mnogima, pa i istakao njenu liniju.

U Rumuniji se peva "Beograd"

Uglas, zajedno sa njom, desetine hiljada fanova pevalo je Cecinu poznatu pesmu "Beograd", kao i "Ja još spavam u tvojoj majici". To je mnogima oduzelo dah, među publikom su pojedini i snimali nestvarne scene na Trgu u tom gradu.

Fanovi iz prvog reda izneli srpsku zastavu

Možda i najposebniji trenutak večeri bio je kada je pevačicu sačekala srpska zastava.

Javnost danima bruji o Cecinom glumcu

Svetlana Ceca Ražnatović viđena je u jednom beogradskom restoranu sa svetski poznatim glumcem Simonom Susinom.

Simon je i poznati model koji iza sebe ima bogatu karijeru u svetu modelinga.

Ovako su njih dvoje izgledali na večeri:

Zgodni glumac rođen je u Italiji, gde je diplomirao dramsku umetnost. Javnost ga je upoznala u italijanskom TV rijalitiju „L’isola dei famosi” 2017.

Onda se pojavio u filmu „365 dana: Ovaj dan“, zajedno sa Mikeleom Moroneom i Anom Marijom Sjeklucom.

Viki se oglasila

Na tu temu, Viki je dala svoj komentar. Isprva je priznala da nije ispratila fabulu, ali kada je čula o kome je reč, njena izjava je bila vrlo simpatična.

- Nisam videla, kog glumca? Ooo, pa drago mi je. Spremiću ja haljinu za svadbu u roku od 24 sata samo kada bi do toga došlo - rekla je Viki za Blic.

