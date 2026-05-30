U RUMUNIJI SE PEVA "BEOGRAD" Ceca prvi put u Temišvaru, 40.000 ljudi uglas srpske hitove (VIDEO)
Večeras je pravi spektakl u Temišvaru gde pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prvi put peva pred publikom u Rumuniji.
Kako piše MONDO, 40.000 ljudi se okupilo na platou da bi prisustvovali koncertu koji se dugo čekao.
Kada se naša pevačica pojavila na sceni, pozdravili su je gromoglasnim aplazom i vriskom oduševljenih fanova.
U elegantnoj crnoj haljini, Ceca je izašla na binu, a zanimljiv prorez na grudima privukao je pažnju mnogima, pa i istakao njenu liniju.
U Rumuniji se peva "Beograd"
Uglas, zajedno sa njom, desetine hiljada fanova pevalo je Cecinu poznatu pesmu "Beograd", kao i "Ja još spavam u tvojoj majici". To je mnogima oduzelo dah, među publikom su pojedini i snimali nestvarne scene na Trgu u tom gradu.
Fanovi iz prvog reda izneli srpsku zastavu
Možda i najposebniji trenutak večeri bio je kada je pevačicu sačekala srpska zastava.
Javnost danima bruji o Cecinom glumcu
Svetlana Ceca Ražnatović viđena je u jednom beogradskom restoranu sa svetski poznatim glumcem Simonom Susinom.
Simon je i poznati model koji iza sebe ima bogatu karijeru u svetu modelinga.
Ovako su njih dvoje izgledali na večeri:
Zgodni glumac rođen je u Italiji, gde je diplomirao dramsku umetnost. Javnost ga je upoznala u italijanskom TV rijalitiju „L’isola dei famosi” 2017.
Onda se pojavio u filmu „365 dana: Ovaj dan“, zajedno sa Mikeleom Moroneom i Anom Marijom Sjeklucom.
Viki se oglasila
Na tu temu, Viki je dala svoj komentar. Isprva je priznala da nije ispratila fabulu, ali kada je čula o kome je reč, njena izjava je bila vrlo simpatična.
- Nisam videla, kog glumca? Ooo, pa drago mi je. Spremiću ja haljinu za svadbu u roku od 24 sata samo kada bi do toga došlo - rekla je Viki za Blic.
