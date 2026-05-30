Slušaj vest

Vlasnik ružičaste televizije, Željko Mitrović, potresnim rečima se oglasio nakon što je uginuo njegov voljeni kućni ljubimac Mejsi.

Tim povodom, Željko je istakao da se oseća kao da je izgubio člana porodice.

Na svom instagram profilu podelio je snimak na kom se on i Mejsi igraju zajedno, a tugu koju oseća zbog gubitka, obrazložio je u opsiu.

- Ta mala bića, nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada nećemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Neka nam je spokojna naša Mejsi, gde god da je sada, a ja lično duboko verujem da ćemo se sresti opet, jer vreme i njegova ograničenost je zapravo glavni faktor sveopšteg životnog besmisla i nas ljudi i tih predivnih malih bića! Pre ili kasnije opet ćemo biti svi na okupu! Volimo te draga naša Mejsi! - napisao je Mitrović.

"Kuća će biti tiha bez tebe"

Inače, i Milica Mitrović se oglasila ovim povodom.

1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

- Moja Mejsi, moj mejson, moja Mejsicka. Moja ljubav. Hvala ti za najdivnijih 6 godina. Zauvek ćeš biti u mom srcu uz mene. Kuća će biti tiha bez tvojih koraka, bez pogleda kojim si me pratila i bez tvoje male njuškice koja je uvek tražila ljubav i bila spremna za nestašluke. Ostavila si ogromnu prazninu koju niko nikada neće moći da zameni. Hvala ti za svaku sekundu ljubavi, vernosti i sreće koju si mi dala. Volim te beskrajno, moja Mejs - napisala je Milica na društvenim mrežama.

BONUS video: