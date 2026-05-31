Pevačica Neda Ukraden, koja će u avgustu napuniti 76 godina, dokazuje da joj energije ni malo ne manjka i da bez problema ide u korak sa novim trendovima, te je priznala da bi volela da našu zemlju predstavlja na Evroviziji i da bi se ponovo prijavila.

Kako je većini dobro poznato da je ona veliki ljubitelj muzičkih takmičenja, nimalo ne čudi njena želja da ponovo pokuša da predstavlja našu zemlju na izboru za najbolju pesmu Evrope.

Ipak, pevačica je jasno stavila do znanja da je spremna da pokuca na vrata Evrovizije samo ukoliko se ispuni jedan izričit uslov.

"Nebitan je plasman mene tamo"

Neda Ukraden je objasnila da je njoj najvažniji kvalitet same numere, dok joj potencijalni plasman i uspeh na samom takmičenju uopšte nisu prioritet.

"Ako je dobra pesma, ja sam rekla samo dobra pesma, nebitan je plasman mene tamo, samo da možeš sa tom pesmom raditi, da napraviš posao neki, a ne da je otpevaš jednom i više nikad u životu", izjavila je pevačica za Premijeru i time otkrila šta tačno očekuje od kompozicije sa kojom bi se eventualno prijavila.

Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani

Neda o estradi

Podsetimo, Neda je rešila da otkrije surovu istinu estrade i pošalje jasnu poruku svima koji misle da su lajkovi dovoljni za uspeh. Ona je istakla da virtuelni svet ne može da zameni pravi talenat i ozbiljan rad na sceni.

– Sve to i da nabudžiš, da „gore društvene mreže“ ti moraš da staneš na binu i nešto otpevati. Ne nešto, nego dva sata koncerta. U mom slučaju je najbitnije kada staneš na binu da imaš šta da otpevaš. Džaba haljine, džaba sve – poručila je Neda, jasno stavljajući do znanja šta je i dalje ključno za opstanak u muzičkom svetu.

kurir / blic

