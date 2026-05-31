Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara govorila je o detaljima romanse sa mlađim dečkom kog je nedavno prvi put javno pokazala.

Dara ne krije koliko uživa u ljubavi sa partnerom koji joj je za 50. rođendan priredio romantično iznenađenje na luksuznom putovanju u Italiji. Pevačica ne krije koliko je srećna i ističe da nije verovala da će joj se ovakva ljubav desiti.

"Prvo smo se družili"

- Upoznali smo se na Mikonosu, spontano. Krenulo je zezanje, priča... Prvo smo se družili, izlazili mene je oduševljavalo koliko je on zabavan dečko, kako lepo priča. Kad je on otišao u Dubaji da živi viđali smo se na relaciji Dubai - Novi Sad. Iako je od početka postojala strast i privlačnost, meni je neverovatno koliko smo mi kliknuli kao osobe. On nije samo moj momak, već životni partner na koga mogu da se oslonim - ispričala je Dara Bubamara u emisiji "Pretres".

Ona kaže, da se razlika u godinama za sada ne vidi, a iako priznaje da je dosta mlađi Dara ne želi da kaže koliko njen dečko ima godina.

- Mlađi je dosta od mene, ne drastično. Neću da kažem koliko, ima malo više od 26 - kaže Dara kroz smeh.

1/4 Vidi galeriju Dara Bubamara Baka Prase Foto: Printscreen

"Super se slaže sa sinom"

Pevačica ističe da ga voli, kao i da se on veoma lepo slaže sa njenim sinom.

- Njih dvojica se obožavaju. Godinu dana uživam u vezi, bio je uz mene i kad sam imala neke probleme. Mnogo je dobar, mnogo mi pomaže. Krenulo mi je u životu. Da mi je neko rekao da će se ovo desiti ne bih mu verovala - jasna je Bubamara.

Na pitanje da li bi se udala za njega, Dara kaže da nije razmišljala o udaji, ali da bi pristala ako bi je zaprosio.

- Ne znam da li bih se udala... Neka bude kako Bog kaže, rekla bih "da" ako me zaprosi. Neću da baksuziram nek sve ide svojim tokom. Žao mi je što nisam imala još dece, jer sam mogla. Juče mi je Kosta rekao žao mi je što nemam brata. Mogla bih da rodim, ali da li bih mogla posle sve ostalo ne znam... Mada, sve je moguće samo da smo živi i zdravi - iskrena je pevačica.

Dara je veoma mladolika i puna energije zbog čega su njene veze gotovo uvek sa mlađim momcima.

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

- Zar treba da glumim neku babu i da budem s nekim dedom, da sedim i gledam televizor. Ne mogu kad ja nisam takva. Sa mlađim momcima kliknem kao da smo isto godište. Energija nam se poklopi, strast, ljubav, priča... Zabavni su mi, ikao su mlađi, ti momci su zreliji prošli su nešto u životu. Ovde se svi foliraju, ja sam jedina imala mu*a da još u koroni pokažem mlađeg dečka. Šta me briga šta ko misli. Pogledaj Šer, Madonu... Meni moj sin meni kaže da ne može da zamisli da se zabavljam sa nekim moje godište. Ja sam mladolika, eenergična, imam snage, ne mogu da se pravim da nemam - zaključuje Dara.

kurir / hypetv.rs

Pogledajte dodatni snimak: