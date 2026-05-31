Nakon što je Ognjen Amidžić dao direktan prolaz Ani Jokić, Zorica Brunclik se pobunila.

- Je l' mogu da čujem obrazloženje produkcije - pitala je Zorica.

- Produkcija prati šta se dešava okolo, njeni nastupi su među najgledanijim, uzevši sve u obzir vidimo je daleko - rekao je Ognjen.

- Šta ćemo mi ovde, ukoliko vi donosite odluku da je ona na društvenim mrežama popularna. Što znači da bi Pavle trebalo da pobedi bez konkurencije - rekla je Zorica.

- E jes kako ne - dobacio je Desingerica.

- Prostačino jedna, baš si prostačina jedna. Hoću da kažem da su društvene mreže jedna priča, a žiri druga, ti si pljunuo sada na moje znanje, na moju stručnost, obrazloženjem da je na društvenim mrežama najgledanija. Šta ćemo da uradimo ako svi prođu i nema baraža - rekla je Zorica.

- Prostačino jedna - vikala je Jelena.

- Jelena, ti mene zafrkavaš, a on je jedna prostačina, koja em izbacuje gasove, em podriguje, em jede, em razbija, mislim stvarno katastrofa. Vi ništa niste uzeli u obzir, već pravite budalu od mene, šta ćemo mi - rekla je Zorica.

- Od čega ja porodicu da prehranim - rekao je Ognjen.

- Ovo nije bilo u redu, ona je trebalo da ide u baraž, njihovo je pravo da pljunu po nama, ona je drugi kandidat danas koga ste vi pustili danas a ja sam dala ne - rekla je Zorica.

