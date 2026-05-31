Goga Sekulić doživela je manju nezgodu pred nastup na jednoj proslavi u Bosni i Hercegovini, saznaje Kurir. Pevačica je nezgodno stala i izvrnula nogu, usled čega je zadobila uganuće.

Kako kaže naš izvor, Goga je odmah potražila lekarsku pomoć, a nakon pregleda doktori su joj privremeno stavili gips kako bi povređeni zglob bio stabilizovan i kako ne bi došlo do dodatnih komplikacija. Ona se odmah nakon ukazane lekarske pomoći uputila na nastup da ispoštuje ljude, sedela je na stolici i pevala.

Čim se vrati u Beograd, pevačica će se ponovo javiti lekarima koji će, prema preporuci, gips zameniti longetom i nastaviti dalje praćenje oporavka.

Očekuje se brz oporavak

Srećom, povreda nije ozbiljnije prirode i očekuje se da će oporavak proteći bez problema.

Prema našim saznanjima, Goga se već oseća bolje i pridržava se svih saveta lekara kako bi se što pre vratila svakodnevnim obavezama i publici koja je željno očekuje na nastupima.

Ukoliko oporavak bude tekao planiranom dinamikom, pevačica bi za desetak dana mogla ponovo da se vrati nastupima i druženju sa publikom.

Goga nije odgovarala na naše pozive i poruke, pa nismo uspeli da dobijemo njen komentar povodom ove nezgode.

Inače, ona je u Vitez u Bosnu i Hercegovinu otišla nakon nastupa u Virovitici u petak gde je pevala pred 1.000 ljudi.

Udario je automobil na pešačkom

Podsetimo, Goga je u septembru 2024. godine doživela nezgodu kada ju je udario automobil na pešačkom prelazu na Zvezdari.

Na pevačicu je kolima marke "folksvagen kedi" naleteo M. D. (41), a Sekulićeva je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar.

- Sve je bilo mirno i samo sam u jednom momentu čula “bum”. Nisam odmah shvatila o čemu se radi, a onda sam videla da je oborena neka žena na pešačkom. Jaukala je, a čovek koji je vozio se baš potresao. Ubrzo je došla i Hitna pomoć, odveli su je, bila je svesna. Tek sam posle shvatila da je reč o Gogi. Jadna žena, ovo više nije normalno kako se vozi. Došla je i policija, odradili su uviđaj i otišli. Baš sam pod stresom - rekla je tada za Kuri žena, koja je svedočila saobraćajnoj nezgodi.

