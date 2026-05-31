Pevač Dragan Kojić Keba nije mogao da zadrži suze u "Zvezdama Granda", a prizor uplakanog folkera kog kolege grle i teše dirnuo je sve u studiju.

Dragan Kojić Keba, koji je poznat kao neko ko otvoreno pokazuje svoje emocije, potpuno se slomio i zaplakao tokom izvođenja čuvene Cunetove pesme „Ljubav mi srce mori“. Ovu numeru otpevala je Vanja Nešković, takmičarka čiji je mentor Snežana Đurišić.

Međutim, iako ga je njeno pevanje dovelo do suza, usledio je potpuno neočekivan rasplet. Naime, Vanja je na sceni bila u duelu sa Cecinim kandidatom, Ivanom Tolićem, a Keba je, na iznenađenje mnogih, svoj glas ipak dao Ivanu. Ovaj potez omogućio je Toliću direktan plasman u četvrtfinale popularnog takmičenja.

- Nisam imao veliku dilemu. Ivan je bio precizan, tačan i konkretan, baš si se popravio u odnosu na prošli krug. Što se Vanje tiče, obožavam njeno pevanje i stav. Malo si zatajila danas, morao sam da se opredelim - objasnio je Kojić svoju konačnu odluku.

Snežana Đurišić u nezgodnom položaju

Žiri podeljen: Da li je Vanja imitirala Snežanu Đurišić?

Kolege iz žirija imale su podeljena mišljenja o ovom duelu. Dara Bubamara je istakla da je Ivan sjajno i emotivno otpevao pesmu „Veruj u Boga i u mene“, dok je za Vanju rekla da je prvu pesmu pevala baš kao Snežana Đurišić, koja je nedavno govorila o svojoj strogoći, prepoznajući njene trilere, što je Snežana odmah negirala.

Đorđe David je bio prilično oštar prema Snežaninoj kandidatkinji, istakavši da je u drugoj pesmi "zvonila kao zvono" i da nije vešto izvela ono što je zamislila, dok je glas dao Ivanu jer je imao manje grešaka.

Jedina članica žirija koja je prednost dala Vanji bila je Ana Bekuta. Ona je smatrala da je Vanja bila odlična i da joj je u Stojinoj pesmi falilo samo malo više energije, dok je za Ivana dodala da mu sjajno leže Bajine pesme. Mili je takođe stao na stranu Ivana, istakavši da mu je bilo čudno što je Vanja bolje izvela mušku pesmu nego žensku, dok je Svetlana Ceca Ražnatović na kraju slavila i čestitala svom kandidatu na prolasku dalje.

