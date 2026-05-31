Dok i dalje promoviše svoju emotivnu pesmu „Razvedene“, koja je na Jutjubu premašila milion pregleda i osvojila simpatije publike širom regiona, mlada pevačica iz Crne Gore Mirela Ljumić veliki deo svog vremena posvećuje humanitarnom radu. 

Ona već godinu dana svakog meseca u jednom lokalu zajedno sa kolegama učestvuje u humanitarnim svirkama na kojima se prikuplja pomoć za one kojima je to najpotrebnije. 

Pevačica se trudi da svaka akcija bude drugačija i da kroz muziku okupi što više ljudi dobre volje, pa se na ovim večerima često mogu videti i njeni prijatelji i kolege koje se bez honorara odazivaju pozivu kako bi zajedno prikupili novac za lečenje, pomoć socijalno ugroženim porodicama i druge humanitarne svrhe.

Mirela Ljumić Foto: Privatna arhiva, Miodrag Mika Marković

- Smatram da svako od nas, koliko god može, treba da pomogne drugima. Muzika je moj način da spojim ljude i učinim nešto lepo za one kojima je podrška najpotrebnija. S ovim svirkama smo počeli pre godinu dana i moram da se zahvalim svim kolegama koje se uvek rado odazovu. Zahvalna sam im što zajedničkim snagama činimo dobro delo  - poručila je Mirela, koja je zbog ovakvih gestova stekla dodatne simpatije publike.

Podsetimo, Kurir je nedavno slikao pevačicu u jednom beogradskom lokalu s pevačem Davidom Radosavljevićem. Tada se nagađalo kakva je priroda njihovog odnosa, ali je Mirela objasnila da njih veže prijateljstvo i ništa više, te da je ona zaljubljena i u srećnoj vezi.

