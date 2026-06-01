Sloba Vasić u subotu veče prvi put je izašao i čak zapevao u provodu s prijateljima nakon perioda tokom kojeg se našao u centru pažnje zbog incidenta na aerodromu nakon čega je šest dana proveo u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Veče je proteklo u znaku dobre energije, osmeha i pesme, a pevač je od samog dolaska bio raspoložen i spreman da se posveti prijateljima sa kojima je uživao. Naša ekipa je zabeležila svaki trenutak. Sloba je izgledao opušteno, vedro i pozitivno, što je odmah dalo naslutiti da je iza sebe ostavio težak period.

Pustio brigu

Veče za pamćenje

Vasić je vreme proveo u društvu bliskih prijatelja sa kojima se opustio i proveselio. U prijatnoj atmosferi razgovarali su, smejali se i uživali u muzici, a pevač nije krio dobro raspoloženje. Primetili smo da je bio nasmejan tokom cele večeri i da je pokazao koliko mu znači podrška ljudi koji su uz njega u svim životnim situacijama.

U jednom trenutku je i zapevao nekoliko omiljenih pesama. Usledio je aplauz prisutnih. Atmosfera je iz minuta u minut postajala sve bolja, a energija koju je pevač preneo na prisutne i za drugim stolovima bila je primetna tokom čitave večeri.

Njegovi prijatelji nisu skrivali zadovoljstvo što ga vide nasmejanog i raspoloženog. Upravo zato, ovo okupljanje za njega je predstavljalo priliku da se opusti, uživa i provede vreme sa ljudima kojima veruje.

Turbulentan period iza njega

Gušt sa prijateljima

Sudeći po reakciji Vasića, ovo je bio više od obične večeri i izlaska. Uprkos svemu što se prethodnih dana moglo čuti i pročitati o njemu, pevač, koji se odmah nakon izlaska s klinike vratio nastupima, pokazao je da ostaje dosledan sebi i onome što najviše voli, muzici. Osim što je i sam zapevao, on je i dizao ruke i u jednom trenutku zaigrao dok je njegov kolega pevao i svirao na gitari.

Veče je završeno u odličnom raspoloženju, uz brojne fotografije, druženje sa prijateljima i osmehe koji nisu silazili sa lica prisutnih. Pevač je do poslednjeg trenutka bio okružen ljudima koji su želeli da ga pozdrave i pruže mu podršku, a on im je uzvratio srdačnošću i dobrom energijom.