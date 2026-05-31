U domu Mitrovića upriličeno je slavlje povodom 59. rođendana Željka Mitrovića, a Milica Mitrović mu je tim povodom javno uputila emotivnu čestitku.

Milica se oglasila na društvenim mrežama, gde je uz video sastavljen od njihovih zajedničkih uspomena podelila dirljive reči posvećene suprugu.

„Za mene si mnogo više od ljubavi. Ti si moj mir kada je oko mene nemir, moja snaga kada posustanem i razlog mog osmeha kada zaboravim da se smejem. Srećan rođendan, ljubavi. Volim te“, poručila je Milica.

Željko Mitrović slavi rođendan

Nedugo zatim, pokazala je i kako je izgledalo porodično iznenađenje organizovano za slavljenika. Najbliži članovi porodice okupili su se kako bi zajedno obeležili njegov poseban dan, a Željko je uz osmeh ugasio svećice na torti u obliku crvenog srca.

Posebnu pažnju privukla je romantična dekoracija, koju su upotpunili baloni u obliku srca. Uz fotografije sa proslave, Milica je kratko poručila:

„Srećan rođendan, volim te.“

Težak period zbog gubitka ljubimca

Podsetimo, porodica Mitrović nedavno je prolazila kroz težak period nakon gubitka dugogodišnjeg kućnog ljubimca Mejsi.

Tim povodom Željko Mitrović oprostio se od svog psa emotivnom porukom u kojoj je istakao koliko su životinje verni i iskreni saputnici, izrazivši nadu da će se jednog dana ponovo sresti.

