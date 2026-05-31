Slušaj vest

Pevačice Dara Bubamara i Seka Aleksić u sukobu su već osam godina. Nekadašnje drugarice prekinule su druženje 2018. godine kada su obe imale koncert u "Beogradskoj areni". Iako su bile bliske i dolazile na privatne proslave jedna kod druge, od tada nemaju nikakav kontakt.

"Želala je da mi naudi"

Dara Bubamara nema lepih reči sa bivšu drugaricu ni danas.

1/4 Vidi galeriju Dara Bubamara Baka Prase Foto: Printscreen

- Seka Aleksić je jedina osoba koja je meni želela da naudi u karijeri i to je završeno za ceo život. Zakazala je koncert sedam dana pre mog, a pritom je od novembra znala da ja imam koncert. To je onako baš bilo pokvareno! Nije uspela, jer sam napravila spektakl, ali nije bilo ljudski, ni lepo. Nije ona neka operska pevačica, pa da mi pevamo totalno drugi žanr, naša publika je ista ciljna grupa - rekla je Dara Bubamara.

Plavuša iz Novog Sada ne namerava da se pomiri sa Aleksićevom.

- Samo sam prekinula kontakt, ja sam takva. Ona je nešto pričala kako ona mene voli, ja sam tada zvala njenog PR-a i poručila joj da ne priča više ni da me voli, ni da me ne voli. Ne zanima me žena, pokazala je tada kakva je osoba. Ne interesuje me, nemam nikakvu emociju. Koga volim i bubreg ću da mu dam, a ko se pokaže loš ja ga eliminišem za sva vremena - jasna je Dara u razgovoru za "Hype TV".

1/9 Vidi galeriju Seka Aleksić želi da reši nesuglasice Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić, ATA images

Govorila i o mlađem dečku

Pevačica Dara Bubamara više ne krije koliko je srećna i zaljubljena, te je po prvi put otvoreno podelila detalje romanse za koju ni sama nije verovala da će joj se desiti.

Ljubavna priča sa mlađim partnerom, kojeg je nedavno pokazala javnosti, počela je sasvim spontano, a razlika u godinama joj ne smeta.

- Mlađi je dosta od mene, ne drastično. Neću da kažem koliko, ima malo više od 26”, izjavila je pevačica kroz osmeh. Dodala je da je on uz nju bio i u teškim trenucima, ali i da se sjajno slaže sa njenim sinom: „Njih dvojica se obožavaju. Godinu dana uživam u vezi, bio je uz mene i kad sam imala neke probleme. Mnogo je dobar, mnogo mi pomaže. Krenulo mi je u životu. Da mi je neko rekao da će se ovo desiti ne bih mu verovala - rekla je Dara.