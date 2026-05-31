MINU KOSTIĆ POLICIJA DOVELA U PSIHIJATRIJSKU BOLNICU! Pevačica pokazuje znakove agresivnog ponašanja
Kako Kurir saznaje pevačica Mina Kostić primljena je danas u psihijatrisku bolnicu "Laza Lazarević".
Pevačica je došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja.
Uskoro se očekuju dodatni detalji, a prilikom pokušaja da stupimo u kontakt sa njom Minin broj telefona nije bio dostupan.
Planirala udaju
Podsećamo, Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper već duže vreme uživaju u skladnom odnosu, i ako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav. Pevačica je sada govorila za medije i otkrila dalje planove o zajedničkom životu sa Kasperom. Kako kaže, svadba će biti uskoro!
- Plan je da ja idem tamo i da odradim neku turneju. Onda ćemo zajedno doći i, Bože zdravlja, nadam se svadba do kraja godine i koncert u Sava centru. Ima puno planova, ali neću da otkrivam sve - izjavila je pevačica.
Kada je reč o samoj proslavi i kako zamišlja svoj veliki dan, otkrila je da preferira opušteno venčanje u prirodi:
- Volela bih da bude negde u prirodi, neobavezno i lepo. Naravno, sve u belom.