Pevačica Mina Kostić primljena je u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti “Laza Lazarević”, saznaje Kurir iz dobro obaveštenih izvora.

Prema informacijama do kojih smo došli, Mina je hospitalizovana nakon incidenta koji je, kako tvrde naši izvori, povezan sa agresivnim ponašanjem.

Zbog njenog trenutnog stanja lekari su doneli odluku da bude smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Morala da ostane u bolnici

Izvori navode da je pevačica po prijemu prošla neophodne preglede, nakon čega je procenjeno da joj je potrebna kontinuirana opservacija i stručna pomoć.

Za sada nije poznato koliko će se dugo zadržati na lečenju, a nadležni lekari nisu želeli da komentarišu slučaj zbog zaštite privatnosti pacijenta.

Životna priča

U svet muzike je kročila sa samo 16 godina. Kao i većina njenih kolega, pevala je u beogradskim kafanama i restoranima, a 2000. godine je snimila svoj prvi album pod nazivom „Srčani udar“.

Mina Kostić proslavila se sa duetskom pesmom "Slavija" koju je otpevala sa legendarnim Džejom Ramadanovskim, a onda su usledili njeni veliki hitovi koji se pevaju i dan danas, poput "Moj lepi", "Stariji čovek", "Grudi od betona" i mnogi drugi.

Kada se prvi put pojavila u medijima zbog atraktivnog fizičkog izgleda svima je privukla pažnju, a zbog emocije i boje glasa vrlo brzo postala je jedna od omiljenih izvođača.

Takođe, od samog starta važila je za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, a mnogi je i dan danas zovu "džepna venera".

